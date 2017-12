Region Pinneberg in Kürze : ++ Elmshorn als „Best Christmas City“? ++ Quickborn: 18-Jähriger SPD-Ortsvereinsvorsitzender ++ Hamburgs Chronologie ++

vergrößern 1 von 1 Foto: Ulf Marek 1 von 1

Elmshorn Deutschlands attraktivste Weihnachtsstadt: Zum ersten Mal beteiligt sich Elmshorn auf Initiative des Stadtmarketings an diesem bundesweiten Wettbewerb – und zwar in der Kategorie Städte von 20.000 bis 100.000 Einwohner. Eine Jury wird einen Fachpreis vergeben. Der Publikumspreisträger wird per Online-Abstimmung vergeben. Die Elmshorner können für ihre Stadt im Internet abstimmen. Elmshorn will mit dem Engelsflug, der Weihnachtsparade und dem Hüttendorf auf dem Lichtermarkt punkten.

Quickborn Veränderungen an der Spitze der Quickborner SPD: Mit dem 18 Jahre alten Gymnasiasten Tom Lenuweit steht ab sofort einer der landesweit jüngsten Ortsvereinsvorsitzenden an der Spitze. Sein Vorgänger Jens-Olaf Nuckel rückte auf Platz zwei. Die Personalie darf man getrost als Signal verstanden wissen, denn fünf Monate vor der Kommunalwahl will sich die Partei verjüngen und für junge Leute attraktiver werden.

Hamburg: Erstmals könnten Forscher die Möglichkeit haben, die „lückenlose Chronologie“ der Hamburger Neuen Burg archäologisch aufzuarbeiten. Die sogenannte Neue Burg wurde 1021 als Stadterweiterungsmaßnahme gebaut, erläuterte Rainer-Maria Weiss, Leiter des Helms-Museums gestern. Bereits kurz vor dem G20-Gipfel habe man in der Nähe des Nikolai-Mahnmal knapp unter dem Asphalt Hausstrukturen entdeckt.

Pinneberg Der Pinneberger Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums, Valentin Kraner, ist seit mehr als vier Jahren Mitglied im Kinder- und Jugendbeirat, etwa zwei Jahre davon als Vorsitzender. Am 18. Dezember beginnt seine dritte Amtszeit. Jetzt hat er für unsere Zeitung einen Gastbeitrag verfass. „Eine laute Stimme ist wichtig, schließlich sind wir die gegenwärtigen und zukünftigen Einwohner Pinnebergs“, sagt er.

Schenefeld Manfred Pfitzner bleibt Vorsitzender der Bürger für Bürger (BfB) Schenefeld. Während der Mitgliederversammlung ist der gesamte Vorstand im Amt bestätigt worden. Denis Witte ist Stellvertreter. Auch Detlef Vollstedt (Schatzmeister), Julia Südel und Rosi Bartschies (Beisitzerinnen) behalten ihre Ämter. Zudem haben die Mitglieder die Direktkandidaten für die Kommunalwahl am 6. Mai 2018 festgelegt.

Barmstedt Die Barmstedter Stadtbücherei wartet seit kurzem mit einem neuen Internet-Auftritt auf. „Die Homepage ist wesentlich dynamischer als die vorige“, sagte Büchereileiterin Sabine Jülich, die sich über die neue Seite ebenso freut wie darüber, dass deren Entwicklung gesponsert wurde. Eine Lutzhorner IT-Firma hat die Kosten in vierstelliger Höhe komplett übernommen – und damit der Stadt diesen Betrag gespart.

Wedel Bei ihrem Überraschungserfolg als Bürgermeisterkandidatin mit knapper Niederlage gegen Amtsinhaber Niels Schmidt 2016 war Claudia Wittburg noch wie ihr Kontrahent parteilos ins Rennen gegangen. Jetzt begrüßte SPD-Ortsvereinschef Lothar Barop die Wedelerin als Neumitglied in den Reihen der SPD.

Schleswig-Holstein: Windkraftwerke auf dem Meer erzeugen mehr und zuverlässiger Strom als bislang angenommen. Nach einer Studie des Instituts Fraunhofer IWES produzieren die Windkraftanlagen in Nord- und Ostsee an 363 Tagen des Jahres Energie, teilte die Stiftung Offshore Windenergie als Auftraggeberin mit. Bei der Vorgängerstudie hatte dieser Wert noch bei 340 Tagen gelegen.