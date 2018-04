Ellerbeker FDP will Bürgernähe

Fraktion setzt auf Kinderbetreuung und Anregungen, die von den Dorfbewohnern kommen

von Ute Springer

19. April 2018, 16:00 Uhr

Torsten Weigelt, Ortsvorsitzender der Ellerbeker FDP, antwortet auf unsere Fragen.

Welches Ziel soll bei der Kommunalwahl erreicht werden?

Die FDP Ellerbek will den hohen Wohn- und Freizeitwert in unserer Gemeinde weiter steigern. Dazu gehören ein überdurchschnittliches Kinderbetreuungsangebot, ein Bildungsangebot für alle Altersklassen, die Förderung von Freizeitangeboten und selbstverständlich eine attraktive Dorfgestaltung. Für die Wahl wünschen wir uns eine hohe Beteiligung.



Wie gehen Sie dabei strategisch vor beziehungsweise wie sieht der Wahlkampf aus?

Im Wahlkampf werden wir für eine Fortführung der erfolgreichen Arbeit des aktuellen Bürgermeisters und Bürgermeisterkandidaten Günther Hildebrand werben. Wir werden mit Plakaten und Flyern unsere Ziele und Kandidaten vorstellen und auch persönlich an Infoständen sowie auf der Straße ansprechbar sein.



Was braucht der Ort am Dringendsten?

Der Bedarf an Kinderbetreuung steigt beständig, weswegen der anstehende Ausbau der Krippe und Kindergarten sehr wichtig für uns ist. Bei weiter steigendem Bedarf werden wir mit kreativen Lösungen an der stetigen Anpassung arbeiten. Sollte der finanzielle Spielraum es zulassen, werden wir die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und die dörfliche Infrastruktur weiter stärken.



Wie wollen Sie Nichtwähler und Neuwähler zum Wählen bewegen?

Bei einer Kommunalwahl geht es um die Mitbestimmung zu Themen, die einen direkt berühren. Unsere Ziele werden wir deutlich herausstellen und damit versuchen, alle Bürger zu erreichen und zum Wählen zu motivieren. Wir hoffen, dass die Vielfalt unserer Kandidaten zum Interesse an der Wahl beiträgt.



Wie wollen Sie künftig politische Arbeit gestalten?

Weiterhin möchten wir natürlich ansprechbar für die Anliegen unserer Nachbarn sein. Unser Bürgermeister investiert sehr viel Zeit in das Ehrenamt und führt wöchentlich Sprechstunden durch und ist ständig in der Gemeinde und auf Veranstaltungen präsent. In der Pause während der Gemeinderatssitzungen sind alle politischen Vertreter ansprechbar. Dieses offene Klima wollen wir fortführen.



Wie planen Sie, mehr Menschen für politisches Engagement zu motivieren?

Mit zwanzig Kandidaten sind wir mit eine der stärksten Listen im gesamten Amtsgebiet und haben darüber hinaus viele weitere Mitglieder und Unterstützer, wie seit sehr langer Zeit nicht mehr. Dies unterstreicht unsere Attraktivität und die des ehrenamtlichen politischen Engagements. Wir motivieren Menschen mit der Möglichkeit der politischen Teilhabe und Mitgestaltung, beziehen neue Interessenten mit ein und laden jeden herzlich ein, uns kennen zu lernen und mitzumachen. Auch die Sitzungen des Gemeinderats sind hier sehr gut besucht. Wo in anderen Gemeinden ein paar wenige Besucher erscheinen, sind in Ellerbek regelmäßig um die fünfzig Personen anwesend.