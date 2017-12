Ellerbek: VHS auf Erfolgskurs

von Ute Springer

erstellt am 19.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Nachdem die eigenständige Volkshochschule (VHS) in Bönningstedt Ende 2015 geschlossen worden war, entschieden die Politiker der Gemeinde Ellerbek, mit der Pinneberger VHS zu kooperieren. Seitdem werden einige Kurse in Ellerbek fortgeführt oder neu angeboten – mit Erfolg: Auch für das Frühjahr 2018 hat die Bildungseinrichtung wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

„Wir sind sehr zufrieden, alle Kurse sind gut besucht“, bestätigt Wolfgang Domeyer, Leiter der Pinneberger VHS. Es habe seit dem Start der Zusammenarbeit kaum Ausfälle gegeben. „Auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ellerbek läuft ganz hervorragend“, berichtet Domeyer. Die Entscheidung zur Kooperation sei die richtige gewesen: „Das ist gut für alle Beteiligten“, so Domeyer.

Insbesondere bei den Angeboten, die im Ellerbeker Schwimmbad stattfinden, ist Eile geboten: In vielen Kursen sind die Plätze schnell ausgebucht. Angefangen bei der Wassergymnastik auch für Nichtschwimmer, die am Montag, 5. Februar, um 8.50 Uhr in die Woche startet. An 21 Terminen werden Beweglichkeit, Kondition und Koordination trainiert. Der Kursus kostet 168, 20 Euro.

Die drei Dienstags-Kurse in Wassergymnastik starten erst am Dienstag, 20. Februar. Start ist jeweils um 18, 19, und 20 Uhr für eine Stunde. Es gibt 19 Termine, die Kosten betragen 152,10 Euro. Zwei weitere Kurse beginnen am Mittwoch, 7. Februar. Jeweils um 10 und um 11 Uhr wird an 22 Terminen im Wasser die Fitness der Teilnehmer erhalten und verbessert. Dieses Angebot kostet 176,10 Euro.

Die Kurse „Aqua Fitness“ und „Aqua Power“ beginnen am Freitag, 9. Februar, und dauern jeweils 45 Minuten. Das erste Angebot startet um 20.15 Uhr, das zweite im Anschluss um 21 Uhr. Hier kosten 22 Termine 132 Euro.

Im Bereich Sprachen ist für Englisch die Nachfrage besonders groß. Wiedereinsteiger buchen den Kursus A 1/2, der am Montag, 12. Februar, beginnt. Start im Sitzungsraum am Rugenbergener Mühlenweg ist um 19.30 Uhr, die Dauer beträgt 90 Minuten. Zwölf Termine kosten 63,60 Euro.

Für die Niveaustufe A 2 wird ein Kursus ab Mittwoch, 14. Februar, von 10.45 bis 12.15 Uhr und einer ab Donnerstag, 15. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr angeboten. Fortgeschrittene auf dem B 1-Level sind ab Montag, 12. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr an der Reihe.

Kurzgeschichten, Grammatik und Konversation stehen in den B 2-Level-Kursen auf dem Programm. Einer startet am Mittwoch, 15. Februar, von 18.45 bis 20.15 Uhr, ein weiterer am Donnerstag, 15. Februar, von 10.45 bis 12.15 Uhr. Alle Angebote finden in der Seniorenbegegnungsstätte im Heidkoppelweg 12 a statt, umfassen zwölf Termine und kosten 63,60 Euro.

Auch der Spanischkursus auf Niveaustufe A 2 wird fortgesetzt: Ab Montag, 5. Februar, büffeln die Teilnehmer von 20 bis 21.30 Uhr Grammatik und Vokabeln. Die 15 Termine in der Seniorenbegegnungsstätte kosten 120 Euro.

Die Freunde der plattdeutschen Sprache können sich auf die Weiterführung des Kurses „Plattdüütsch mit Manni Eckhof“ freuen. Ab Dienstag, 6. Februar, heißt es an zehn Terminen von 18.30 bis 20 Uhr mit Döntjes, Liedern und mehr „Versöök dat mol!“ Das Angebot ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet und kostet 80 Euro.

Auch die Entspannung kommt nicht zu kurz: Im Spiegelsaal am Rugenbergener Mühlenweg praktizieren die Teilnehmer ab Dienstag, 6. Februar, von 18.15 bis 19.45 Yoga. Im Anschluss daran, von 20 bis 21.30 Uhr, üben die Teilnehmer Entspannungstechniken. Für beide Kurse sind 15 Termine angesetzt, die 75 Euro kosten.