Betreuung : Ellerau schafft 40 neue Kita-Plätze

vergrößern 1 von 2 Foto: Ellersiek 1 von 2

Ellerau | Die Gemeinde Ellerau wird in den kommenden Monaten voraussichtlich mehr als eine Million Euro in die Kinderbetreuung investieren. Hintergrund: Spätestens zum Herbst fehlen mindestens 40 Kindergartenplätze. Erste Pläne sehen vor, zwei Elementargruppen in einem Haus in der Dorfstraße unterzubringen, das noch von der Betreuungsschule genutzt wird. Räumlicher Ersatz könnte für die „Rasselbande“ in einem Neu- oder Anbau geschaffen werden.

Derzeit gibt es nach Angaben der Verwaltung in zwei Kindergärten 140 Plätze im Elementarbereich. Zum neuen Kindergartenjahr wird diese Zahl nicht mehr ausreichen. Nach einer aktuellen Bedarfsermittlung fehlen dann bis zu 40 Plätze. „Spätestens Anfang des nächsten Jahres wird die Situation prekär“, sagte Elleraus Bürgermeister Eckart Urban (SPD. Um möglichst schnell und ohne große Kosten weitere Kapazitäten schaffen zu können, bereiteten die Mitglieder des Bildungsausschusses jetzt den Weg für den Umbau einer gemeindeeigenen Immobilie, in der bis vor drei Jahren der Kindergarten „Lilliput“ untergebracht war. Seit dessen Umzug in einen Neubau werden die Räume von der Betreuungsschule genutzt. „Wir müssen dann für die ,Rasselbande‘ eine Übergangslösung finden und einige kleinere Umbaumaßnahmen vornehmen. Außerdem muss die Möblierung ergänzt werden“, sagte Urban.

5000 Euro, so seine Hoffnung, sollen dafür ausreichen, und die Einrichtung könnte kurzfristig den Betrieb aufnehmen. Allerdings wird vieles davon abhängen, ob die Gemeinde zeitnah qualifiziertes Personal findet. Kaum noch Chancen hat das Team um eine Quickborner Erzieherin, die der Gemeinde kurzfristig angeboten hat, eine Kindertagesstätte in freier Trägerschaft zu eröffnen. Sie stellte während der Sitzung das Konzept für eine „Inklusive Natur-Kita“ vor, in der Kinder mit und ohne besonderen Förderbedarf gemeinsam spielen und ihre Umwelt erkunden.

Vorgesehen sind eine regelmäßige heilpädagogische Förderung, therapeutisches Reiten, tägliche Ausflüge in die Natur und der Umgang mit Kleintieren wie Kaninchen. Dass sich die Fraktionen von SPD, FDP und BVE am Ende gegen die freie Trägerschaft entschieden, hängt unter anderem mit dem Zeitdruck zusammen. „Das Konzept wäre durchaus interessant gewesen, aber das hätte einer längeren Vorbereitung bedurft. Und die Zeit haben wir nicht“, so Urban. Zumal im Zuge der Schaffung neuer Kindergartenplätze auch ein neues Quartier für die Betreuung vor und nach der Schule gefunden werden muss. Im Gespräch sind ein Anbau an das zukünftige Kindergartengebäude in der Dorfstraße oder ein Neubau. Die Kosten dafür liegen nach ersten Schätzungen zwischen 730 000 und einer Million Euro.

von Claudia Ellersiek

erstellt am 30.Jun.2017 | 12:00 Uhr