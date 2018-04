Beim Abbiegen übersehen : Elfjährige bei Unfall mit Lkw in Wedel schwer verletzt

Der 52-Jährige übersah das Mädchen beim Linksabbiegen. Es wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

von Florian Kleist

27. April 2018, 17:02 Uhr

Wedel | Bei einem Lkw-Unfall in Wedel (Kreis Pinneberg) ist am Freitagmorgen eine Elfjährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 52-Jähriger mit seinem Lkw vom Breiten Weg nach links in die Pinneberger Straße in Richtung Ortsmitte einbiegen und hielt an der roten Ampel an. Als diese auf Grün umsprang, fuhr er los und erfasste die Schülerin auf ihrem Fahrrad.

Die Elfjährige überquerte gerade an der dortigen Fußgängerfurt die Wiedetwiete in Richtung Breiter Weg. Die Schülerin wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus gebracht.

