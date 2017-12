Region Pinneberg in Kürze : +++ Elfenzauber beim Lichtermarkt +++ Positive Halbzeitbilanz für Weihnachtsdorf +++ Dornröschen mit Balletteinlage ++

von shz.de

erstellt am 11.Dez.2017 | 06:00 Uhr

Pinneberg Handlich, übersichtlich, kein Gedränge, aber trotzdem nicht zu klein und vor allem weihnachtlich illuminiert: Das sind aus Besuchersicht die großen Pluspunkte des Pinneberger Weihnachtsdorfs vor der Drostei. Zur Halbzeit nach zwei Wochen zog gestern Gudrun Jabs vom Hüttendorf eine erste Bilanz: „Es lief besser als in den Jahren zuvor“, stellte sie zufrieden fest.

Schenefeld Eine Einlage des Ballettstudios von Beate Schüßler-Preuß fügte sich ausgezeichnet in die Dornröschen-Aufführung beim Schenefelder Weihnachtsmärchen ein. Die zarten Tänzerinnen mit Blumenzweigen passten in die Unterhaltungswelt am Königshof. Und der war reichlich üppig: Der Hofstaat vergnügte sich mit ballonartigen Kleidern, Rokoko-Schuhen und gelockten Perücken beim Crocket-Spiel. Das Stück basierte auf der Vorlage des Neu-Schenefelders und Ex-Intendanten des ETA-Hofmann-Theaters Rainer Lewandowsky.

Uetersen Der Weihnachtsmarkt in der Uetersener City, ins Leben gerufen von der Kaufmannschaft, ist kunterbunt gewesen. Das Feiern bei Glühwein, Punsch und Crêpes war umso schöner, je mehr sich der Regen in Schnee verwandelte. Unter anderem sorgte die Bläsergruppe des Musikzugs „Rosenstadt Uetersen“ dafür, dass adventliche Stimmung aufkam.

Elmshorn Zwei waschechte Elfen zogen über den Lichtermarkt und sorgten dort am Freitagabend für viel Kurzweil. Sie trieben Schabernack, machten Tänzchen oder posierten mit den Passanten. Selbst das Kinderkarussell war vor ihnen nicht sicher. Der Besuch lohnte sich vor allem für Kinder: Sie bekamen Schokolade von den beiden Wesen, die auf ihren Weg zum Märchenwald in Elmshorn nur mal kurz Station gemacht hatten.

Tornesch Mit 135 Gästen feierte der Ortsverband des Sozialverbands Deutschland (SoVD) im POMM 91 ein weihnachtliches Fest. Das Publikum freute sich über den Auftritt der E-Singers, ein von den „Eesner Danzmüüs“ aufgeführtes Tanzmärchen, Geschichten und Akkordeonmusik. Vorsitzender Joachim Selk begrüßte unter den Gästen einen besonderen: Margarete Hauschildt ist das 800. Mitglied.

Barmstedt Kabarettistin Inka Meyer nahm in der Kulturschusterei die Schönheitsindustrie und sinnlose Diäten aufs Korn. Beim Publikum kam ihr bissiger Humor sehr gut an.

Quickborn Er ist in einer Kutsche gekommen, gezogen von zwei Pferden: Der Besuch des Weihnachtsmannes war einer der mit Spannung erwarteten Höhepunkte des Eulenring-Weihnachtsmarktes am Sonnabend in Quickborn. Auch in diesem Jahr war die Zahl derer, die mit ihrem Engagement die Benefizveranstaltung zu einem Erfolg machten, groß. Ebenso wie die Zahl der Besucher, die nicht nur in dem Angebot vieler Kunsthandwerker stöberten.

Wedel Gelungene Wedel-Premiere für Björn Casapietra. Der Tenor aus dem Osten Deutschlands begeisterte das Publikum mit seinem Weihnachtskonzert in der Christuskirche Schulau.