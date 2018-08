Region Pinneberg in Kürze : +++ Elf Millionen Euro mehr für Kitas +++ Kein Sommerjahrmarkt mehr in Elmshorn +++ 173 Fünftklässlern in Quickborn +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

22. August 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Die Landesregierung fördert die Kindertagesstätten im Kreis Pinneberg in den kommenden zwei Jahren mit 10,6 Millionen Euro mehr als bisher. Darauf weisen die beiden CDU-Landtagsabgeordneten Barbara Ostmeier und Peter Lehnert in einer Pressemitteilung hin. Die höheren Betriebskostenzuschüsse von insgesamt 110 Millionen Euro in Schleswig-Holstein seien Teil der seit diesem Frühjahr geltenden Förderrichtlinie. Darüber hinaus werden weitere 10 Millionen Euro in den Ausbau von Kita-Plätzen investiert.

Elmshorn Jahrmarkt: Darauf konnten sich die Elmshorner gleich dreimal im Jahr freuen. Damit ist es vorbei: „Den Sommerjahrmarkt wird es in Zukunft nicht mehr geben.“ Das erklärte Malte Schmidt vom zuständigen Flächenmanagement im Elmshorner Rathaus. 2019 werde nur noch der Frühjahrs- und Herbstmarkt auf dem Buttermarkt ausgerichtet. Grund für die Streichung der Sommerveranstaltung: Laut Schmidt hat das Interesse abgenommen. „Das haben uns auch die Marktbeschicker mitgeteilt.“ Die Standbetreiber vermissten die Besucher. Die Besucher vermissten aber auch ein vielfältigeres Angebot, hatten das Gefühl, dass es immer weniger Fahrgeschäfte gab. „Unter diesen Vorzeichen ist es schwierig, eine vernünftige Qualität zu gewährleisten“, betont Schmidt.

Quickborn In den beiden Quickborner Gymnasien sind am Dienstag 173 neue Schüler begrüßt worden. Damit bleibt die Zahl gegenüber dem vergangenen Schuljahr nahezu konstant. Während das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium ganz zu G9 zurückgewechselt ist, wird am Elsensee-Gymnasium weiter auch das Abitur nach acht Jahren angeboten. Dieser Zweig kam im neuen Schuljahr allerdings nicht zustande.

Pinneberg Im Zuge des Programms „Go für Klo“ des Landes Schleswig-Holstein hat die Stadt Pinneberg den Zuwendungsbescheid für die Johannes-Brahms-Schule erhalten. Das teilte Rathaussprecherin Maren Uschkurat mit. Demnach wurde ein Zuschuss in Höhe von 75.000 Euro bewilligt. „Ein Zuwendungsbescheid für die ebenfalls beantragte Hans-Claussen-Schule liegt noch nicht vor, da derzeit noch die Umverteilung durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein geprüft werde“, erklärte Uschkurat.

Hamburg Der 9/11-Terrorhelfer Mounir el Motassadeq darf nach seiner geplanten Abschiebung nach Marokko bis zu seinem 90. Geburtstag nicht wieder nach Deutschland einreisen. Er habe ein auf den 3. April 2064 datiertes Einreise- und Aufenthaltsverbot erhalten, erklärte der Hamburger Senat auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Richard Seelmaecker.

Schleswig-Holstein Die Landesregierung hat neue Regionalpläne zum Ausbau der Windkraft in Schleswig-Holstein auf den Weg gebracht. „98 Prozent des Landes werden auch weiterhin von Windenergieanlagen freigehalten“, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung. Mit dem neuen Entwurf werden 1,95 Prozent der Landesfläche als Windgebiete ausgewiesen. Auf dieser Fläche kann laut dem Ressortchef die angepeilte Leistung von zehn Gigawatt in 2025 erreicht werden.