Elementarplätze sind zu knapp

23.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Die Kummerfelder Eltern sind im Sozialausschuss am Donnerstagabend zahlreich erschienen. Sie wollten dabei sein, wenn Wiebke Lohse-Leowald, stellvertretende Leiterin des evangelischen Kindergartens St. Martin in Kummerfeld, den Mitgliedern des Ausschusses die Engpässe bei den Kindergartenplätzen darlegt.

Momentan besuchen den Kindergarten 89 Kinder. Davon sind 66 Elementar- und 23 Krippenkinder. Frei seien aktuell noch vier Elementar- und drei Krippenplätze. Die Nachbelegung der Elementarplätze sei mit Kindern geplant, die mit Vollendung des dritten Lebensjahres aus dem Krippenalter herausgewachsen sein werden. Bis zum 1. Janaur 2018 werden diese voll sein. Das Problem: Für sechs weitere der Krippe entwachsenen Kinder ist dann erst im August 2018 Platz im Elementarbereich.

Dieser Missstand verärgert die Eltern. Für sie bedeutet das Mehrkosten, denn die Krippenplätze seien deutlich teurer als die Elementarplätze. Eine Mutter klagte, es seien zusätzlich auch noch Zuschüsse zur Finanzierung des Kitaplatzes weggefallen, die nicht mehr gezahlt werden, wenn Elementarkinder in Krippenplätzen verweilen. „Es geht zwar definitiv auch um die Finanzen, aber noch mehr denken wir an das Wohl der Kinder“, meldete sich eine weitere Mutter zu Wort. „Die Förderung im Elementarbereich ist eine andere, die wird den Kindern monatelang vorenthalten“, so die verärgerte Mutter.

Vorsitzende Petra Stinski (SPD) betonte, die Betreuungsqualität sei auch der Politik wichtig: „Wir wollen keine Verwahrungsanstalt, das könnten wir auch günstiger haben.“ Dennoch beurteilte sie die Situation als „nicht so bedrohlich“, obwohl die erschienenen Eltern mit Sorge auf die Neubaugebiete verwiesen – sie befürchteten, das Problem könne sich sogar verschärfen. Doch Stinski sagte: „Ich denke nicht, dass die Situation so ist, dass wir in einer Nacht und Nebelaktion jetzt etwas aus dem Boden stampfen müssen.“ Dem stimmten die Ausschussmitglieder zu. Hardy Tempelmann (CDU) bemühte sich um Verständnis: „Für Eltern ist vielleicht schwer zu verstehen, warum wir hier so ruhig bleiben“, erläuterte er. Man sei aber gewohnt, dass die Zahlen jedes Jahr variierten. „Es ist normal, dass wir mit den Zahlen hinterherhinken, denn sie sind schwer zu erfassen. Dramatische Situationen hatten wir in anderen Jahren bei zehn bis fünfzehn Kindern, die keine Plätze hatten.“ Bürgermeisterin Erika Koll (SPD) sprang versöhnlich ein: „Der Gedanke an eine zweite Elementargruppe in der Alten Schule ist noch nicht vom Tisch.“ Man warte auf die Bewertung der Kita-Aufsicht, um Kosten und Maßnahmen kalkulieren zu können und die Gruppe im nächsten Jahr mit einzuplanen. Die Haushaltslage sei angespannt: „Wir leisten uns das einfach, können wir nicht sagen“, so Koll.