Elefantenrunde in Hasloh

Die Spitzenkandidaten stellen sich in einem offenen Dialog den Fragen des Moderatoren und der Wähler

von shz.de

27. April 2018, 16:00 Uhr

Am Dienstagabend haben sich in Hasloh die Spitzenkandidaten der drei in der Gemeinde vertretenen Parteien SPD, CDU und FDP sowie der freien Wählergemeinschaft Perspektive für Hasloh (PfH) den Fragen des Moderatoren Oliver Schulze und denen der Bürger gestellt. Eingeladen dazu hatte Schulze, der seit 2010 mit seiner Familie in Hasloh lebt und seine Nachbarn in seiner Freizeit über Geschehnisse in der Gemeinde per Facebook-Auftritt auf dem Laufenden hält.

Schulze moderierte den „Talk zur Wahl im Saal“, wie er die Hasloher Gesprächsrunde betitelte. Da es keine Begrenzung der Redezeit gab, zog sich die Beantwortung der Fragen offensichtlich länger hin als vom Moderator geplant, so dass am Ende einige seiner vorbereiteten Fragen ungestellt blieben.

Die Aufforderung „Feuer frei für die Fragen aus dem Publikum“ fiel in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit daher von den etwa 60 Anwesenden auch etwas zurückhaltender aus. Ein Zuschauer erhielt viel zustimmenden Beifall, als er sich bei den Gemeindevertretern für ihr ehrenamtliches Engagement bedankte und den angenehmen Umgang miteinander lobte. „Es sind alles Laien, keine Profis, es sind welche von uns“, sagte er.

Matthias Guckel (CDU) dankte dem Moderator für das Format mit den Worten: „Tolle Idee und sicherlich wiederholungswürdig.“ In einem Punkt waren sich wohl alle Anwesenden einig, und zwar, dass es wichtig sei, am 6. Mai zur Wahl zu gehen.

Als Schulze zu Beginn der Veranstaltung fragte, wer noch unentschlossen sei, wem er seine Stimme bei der Kommunalwahl geben werde, meldete sich die in Hasloh geborene Gymnasiastin und neun weitere Besucher. Unter ihnen auch Erstwählerin Sarah Boltersdorf. Für sie war der Abend nach ihren Angaben definitiv eine Entscheidungshilfe.

In ihrer Schule, dem Elsensee-Gymnasium in Quickborn, hatte Boltersdorf bereits im Rahmen des Wirtschaft- und Politik-Unterrichts an einer Juniorwahl teilgenommen. Außerdem waren Vertreter der Ratsversammlung der Eulenstadt zu einer ähnlichen Diskussionsrunde mit den Schülern in den Unterricht gekommen. „Für mich war von Anfang an klar, dass ich wählen gehe. Im Freundeskreis haben wir uns viel darüber unterhalten. Alle haben sich über die Briefe mit der Wahlbenachrichtigung gefreut“, sagte die Schülerin.

Einen Tag nach der Hasloher Elefantenrunde hat Boltersdorf ihre Entscheidung getroffen. Eine Anmerkung, die sicherlich nicht nur den Jugendlichen aus der Seele spricht, hat sie dennoch an die Kandidaten: „Politiker reden alle zu lange.“