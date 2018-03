Elbpromenade bekommt Restaurant

Speisen mit Traumblick: Gebäude nahe der Überseebrücke soll im März 2019 öffnen / Betreiber des Alsterpavillons erhielt den Zuschlag

von shz.de

26. März 2018, 19:00 Uhr

Hier sitzen Gäste tatsächlich in der ersten Reihe: Am Hamburger Niederhafen entsteht direkt an der Elbe das 2013 geschlossene Überseebrücken-Restaurant neu. Aus dem Pavillongebäude, das im März 2019 eröffnen soll, haben Besucher das gesamte Elbpanorama im Blick – von der Elbphilharmonie über den Industriehafen, die Museumsschiffe „Cap San Diego“ und „Rickmer Rickmers“ bis hin zu den Landungsbrücken.

„Das ist eines der ambitioniertesten Gastronomieprojekte Hamburgs“, schwärmte Jan Zunke, Geschäftsführer der städtischen Sprinkenhof GmbH, gestern bei der Vertragsunterzeichnung mit den Mietern vor der Kulisse des Rohbaus. Im Ausschreibungsverfahren seien etliche hochwertige Bewerbungen eingegangen.

Den Zuschlag erhielten die Carlsberg Brauerei und die Alex-Gruppe, die in Hamburg auch den Alsterpavillon betreibt. „Das ‚Alex Überseebrücke‘ wird nach demselben Konzept Ganztagesgastronomie bieten wie der Alsterpavillon“, sagte Bernd Riegger, Geschäftsführer der Alex-Muttergesellschaft Mitchells & Butlers Germany. Er versprach „louniges Wohnzimmer-Ambiente“ – und „moderate Preise“.

Das „Alex Überseebrücke“ bietet demnach 240 Plätze auf zwei Stockwerken. In der Promenadenebene lässt sich die Glasfassade öffnen, davor sind weitere 130 Außenplätze vorgesehen. Das Obergeschoss erhält deckenhohe Schiebeglaselemente, die ein „Openair-Feeling mit Hafenblick“ bescheren sollen. Offen ist auch die Küche, gekocht wird vor den Augen der Gäste. Das Angebot in den unterschiedlich möblierten Räumen soll sich zwischen Bistro, Kneipe, Restaurant, Bar und Café bewegen. „Die Innenausstattung wird maritim gestaltet, auf der Speisekarte wird mehr Fisch stehen als im Alsterpavillon“, verriet Riegger. Der tägliche Betrieb starte mit einem Frühstücksbüfett um 8.30 Uhr, geöffnet bleibe das Restaurant bis Mitternacht oder länger, sofern die Nachfrage es hergebe.

Das Restaurant in Traumlage ist fest in Hamburgs schönsten Deich integriert. Die Stadt lässt die Hochwasserschutzanlage zwischen Niederhafen und Hafentor aufwändig erhöhen und nutzt die Gelegenheit, diese zum mondänen Uferlaufsteg herauszuputzen. Der Entwurf für Flutpromenade und Restaurant stammt vom Büro der verstorbenen britischen Stararchitektin Zaha Hadid. Sie hat dem dreigeschossigen Restaurant-Bau auch eine Verkleidung aus dunklem Basalt verpasst.