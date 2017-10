Region Pinneberg in Kürze : +++ Eisvergnügen in Elmshorn +++ Gedenken an KZ-Opfer in Wedel +++ Frauenchor aus Pinneberg bei der Choralle +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger/dpa (Symbolfoto) 1 von 1

05.Okt.2017

Elmshorn Es geht eine Woche früher los – und zwar mit einem Feuerwerk. Das sind nur zwei von vielen Neuerungen, die das zehnte Stadtwerke Eisvergnügen mit sich bringt. Vom 17. November bis zum 7. Januar können die Elmshorner auf der Eisbahn ihre Runden drehen.

Wedel In ihrer Rede zum Gedenken an die niederländischen Opfer in der KZ-Außenstelle in Wedel ging Marianne Wilke vom Arbeitskreis gegen Rechtsradikalismus auch auf die aktuelle politische Situation ein. In Bezug auf die Gewinne der AfD bei der Bundestagswahl warnte sie davor anzunehmen, „die Rechtspopulisten würden sich bald selbst zerlegen“. Vielmehr folge den 94 Abgeordneten „ein Tross von mehr als 400 hauptamtlichen, vom Staat finanzierten Demagogen“, die nur darauf warteten, die begonnene geistige Brandstiftung weiterzuführen. Sie setze dagegen auf Solidarität mit den Opfern und lasse sich eine Erinnerungskultur nicht nehmen.

Pinneberg Für diesen Termin üben sie seit Monaten: Der Pinneberger Frauenchor nimmt am Sonnabend, 7. Oktober, am „Choralle“-Wettbewerb in Hamburg teil. Mit Werken von Bustov, Rautawaara, Brahms, Grandi, Mendelssohn Bartholdy und Jasper wollen sie überzeugen. Der Frauenchor Pinneberg besteht aus 45 Sängerinnen. Alle eint die Lust, Chormusik verschiedener Epochen auf einem ansprechenden Niveau zu gestalten. Beim Holstenchorwettbewerb haben sie bereits den ersten Platz belegt. Nun heißt es: Daumen drücken für die Sängerinnen. Sollte das Ensemble auf Platz eins kommen würde eine neue Herausforderung auf den Chor warten: die Teilnahme am Deutschen Chorwettbewerb 2018.

Pinneberg/Stade Die Grünen im Kreis Pinneberg wollen ihre Parteifreunde in Schleswig-Holstein für den Kampf gegen die Müllverbrennungsanlage in Stade-Bützfleth mobilisieren. Während des kommenden Parteitags in Neumünster werden sie einen Antrag einbringen. Die Landespartei soll demnach Gegner der Anlage, Bürger wie Kommunen, unterstützen. Die Landesregierung in Kiel solle zudem im Falle eines Baus die Einhaltung höchster technischer Standards fordern. In Niedersachsen wird derweil gegen das Projekt geklagt.

Schenefeld Die Mitglieder des Finanzausschusses der Stadt Schenefeld treffen sich am Dienstag, 10. Oktober, ab 19 Uhr im Gemeinschaftsraum des Rathauses, Holstenplatz 3-5. Inhaltlich geht es um preiswerten Wohnraum und die Niederschlagswassergebühr.

Barmstedt Die Barmstedter Feuerwehr ist am Feiertag und gestern insgesamt drei Mal wegen einer Brandmeldeanlage ausgerückt. Die ersten beiden Einsätze ereigneten sich am Dienstag im Seniorenheim „Waldburg“ an der Moltkestraße: Dort hatte jeweils um 11.15 Uhr und um 13.47 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst – vermutlich durch Bauarbeiten verursacht, wie Wehrführer Uwe Schinkel auf Anfrage erklärte. Es seien jeweils 18 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen ausgerückt. Gestern wurde die Wehr um 13.27 Uhr alarmiert: In einem Gebäude im Bereich der Mühlenstraße hatte ebenfalls die Brandmeldeanlage ausgelöst. Neun Einsatzkräfte rückten mit zwei Fahrzeugen aus. Ursache sei angebranntes Essen auf dem Herd gewesen, sagte Schinkel. „Als wir ankamen, mussten wir aber nicht mehr tätig werden“, sagte Schinkel. Um 14 Uhr war der Einsatz beendet.

Uetersen Luther und die Ökumene. Wie passt das zusammen? Antworten darauf soll es morgen Abend im Martin-Luther-Haus, Am Markt, geben. Um 19.30 Uhr empfängt Prediger Torsten Küster seine Talkgäste. Zugesagt haben Geistliche aller Uetersener Kirchengemeinden, die auch sonst in der Ökumene vereint sind.

Hamburg In der Debatte um geschwärzte Akten für den G20-Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft hat die Polizei größtmögliche Transparenz im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zugesichert. „Wir sind natürlich daran interessiert, das so transparent wie möglich zu machen. Wir wollen keineswegs etwas vertuschen“, sagte Polizeisprecher Ulf Wundrack am Mittwoch. Die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Christiane Schneider, hatte „exzessive Schwärzungen“ und die Entnahme von Akten beklagt. „Außer für Telefonnummern und Namen, die dem Datenschutz unterliegen, erkenne ich für die Schwärzungen keinen Grund – nur das Bestreben der Polizeiführung, jede parlamentarische Aufklärung zu sabotieren“, erklärte Schneider. Als Beispiel führte sie zwei Ordner an, in denen 73 von 88 beziehungsweise 60 von 87 Seiten entfernt worden seien. Wundrack räumte ein, dass „unter massivem Zeitdruck“ vermutlich mehr Stellen als nötig geschwärzt worden seien. Innensenator Andy Grote (SPD) hatte im Sonderausschuss zuletzt zugesichert, noch einmal prüfen zu lassen, ob die teils geschwärzt gelieferten Akten nicht doch veröffentlicht werden könnten. Dass überhaupt Unterlagen unleserlich gemacht oder aus den Akten entnommen worden seien, begründete Grote mit der Vorsicht einzelner Beamter. Diese hätten sich im Zweifel für die Sicherheitsbelange der Behörden entschieden. Wundrack kündigte an, die Polizei werde im Einzelfall prüfen, ob und was dem Ausschuss doch wieder zugänglich gemacht werden könne. Er sprach von mehr als 400 G20-Aktenordnern.

Schleswig-Holstein Am frühen Dienstagmorgen drang eine unbekannte Person in die Räume eines Pflegedienstes in Itzehoe ein. Dabei wurde der Mann überrascht und schlug eine Frau nieder. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können. Um 6.40 Uhr am Dienstagmorgen betrat die Frau ihr Büro im ersten OG des Hochhauses in der Brunnenstraße. Dort schreckte sie einen fremden Mann auf, der unberechtigt das Inventar durchsuchte. Sofort schlug der Eindringling der 55-Jährigen auf den Kopf und flüchtete anschließend über den Balkon. Mit sich nahm der Unbekannte einen geringen Bargeldbetrag und mehrere Schlüssel. Der Pflegekraft fügte er mit seinem Schlag eine blutende Verletzung zu. Sie wurde im Krankenhaus behandelt. Laut Zeugenaussagen war der Täter von dunkler Hautfarbe, jüngeren Alters, hatte kurze, schwarze Haare und war mit einer Jeans, Sportschuhen und einer Adidas-Jacke bekleidet. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten sich an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821/ 6020 zu wenden.