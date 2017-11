Eintauchen in Alice’s Wunderland

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Der metallische Knall breitet sich binnen Sekunden in den Fluren der Außenstelle der Johannes-Brahms-Schule aus. „Tschuldigung“, piepst Ben–Luca Zoschek. Dann räuspert er sich und wiederholt mit kräftigerer Stimme: „Entschuldigung.“ Er hebt den rosa Flamingo auf Metal auf, der zuvor als Golfschläger diente, stellt ihn zur Seite, rückt seine Ohren zurecht und setzt die John-Lennon-Gedächtnis-Sonnenbrille auf. Kurz darauf steht er wieder auf der improvisierten Bühne und ist ganz in seiner Rolle als weißem Kaninchen in der neuesten Produktion des Forum Theaters: „Alice im Wunderland“.

„Manchmal ist es leichter, einen Sack Flöhe zu hüten“, sagt Andreas Hettwer lachend. Zusammen mit Birte Hatje führt er Regie bei dem Weihnachtsmärchen, das auf der Geschichte von Lewis Carroll basiert und von Jürgen Popoig für Kindertheater adaptiert wurde. „Wir haben ein Stück gesucht, bei dem viele Kinder mitspielen können, aber auch eins, das die Kinder fordert. Diese sind auch älter geworden und brauchen ein entsprechendes Stück. Da passt Alice im Wunderland sehr gut, dass von viel Wortwitz lebt“, sagt Hettwer.



Literarischer Nonsens





„Alice im Wunderland“ gilt als eines der hervorragenden Werke aus dem Genre des literarischen Nonsens. Gemeinsam mit der 1871 erschienenen Fortsetzung „Alice hinter den Spiegeln“ wird dieses Kinderbuch zu den Klassikern der Weltliteratur gezählt. Darum geht es: Während ihre Schwester (Finja Ossenbrügger) ihr aus einem Buch vorliest, sieht die Titelheldin Alice (Karla Krüger) ein sprechendes, weißes Kaninchen (Ben-Luca Zoschkle), das auf eine Uhr starrt und meint, es komme zu spät. Die neugierige Alice folgt dem Nager in seinen Bau. Nach einem hin und her landet sie im Wunderland, das von Paradoxa und Absurditäten nur so strotzt. Alice und die Theaterbesucher treffen auf die Grinsekatze (Alina-Marie Zoschke), der verrückte Hutmacher (Lea Tlustek), der Herz-König (Jonas Gajda) mit der Herz-Königin (Melina Thiel) und vor allem das sprechende Ei Humpty Dumpty (Laura Mähnß).

„Das Stück ist extrem lustig und wir konnten viele Dinge einbauen. Alice im Wunderland ist ein Stück für ältere Kinder, aber auch wenn die jüngeren den Wortwitz nicht verstehen, haben sie wegen der lustigen und bunten Kostüme und weil so viel auf der Bühne passiert, auf jeden Fall viel zu lachen“, ist Hettwer überzeugt.

Am Sonnabend, 25. November, steht das Ensemble erstmals auf der Bühne. Vier Auftritte sind geplant. „Das wird richtig spannend. Für einige ist es nicht nur der erste Auftritt bei uns, sondern generell auf einer Bühne“, erläutert Hettwer. Acht der 16 Darsteller sind neu an Board. Mit Karla Krüger hat ein Neuling auch sofort die Hauptrolle übernommen. „Sie hat uns beim Casting so sehr überzeugt, da konnten wir gar nicht anders entscheiden“, sagte Hettwer.

„Die Kinder sind beim Probenwochenende in Glückstadt zusammengewachsen“, sagt Hettwer. Erstmals wurde auswärts geprobt und übernachtet, da in der Ernst-Paasch-Halle wegen der Sperrung auch keine Übernachtungen möglich sind.

„Es war ungewohnt, aber die Atmosphäre war super“, so der Regisseur. Dass die Aufführungen in der Johann-Comenius-Schule (JCS) Thesdorf, Horn 5, stattfinden, sei ungewohnt, aber nicht der erste „Ausflug“ des Forum Theaters. „Nach vielen Jahren und zum dritten Mal überhaupt spielen wir unser Weihntachtsmärchen nicht in usnerer gewohnten Spielstätte, der Ernst-Paasch-Halle, sondern in der Aula der JCS.“ Insgesamt 150 Plätze stehen pro Abend zur Verfügung. „Wir hoffen natürlich, dass wir viermal vermelden können: Ausverkauft!“ >

