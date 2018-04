Einsatz für Menschen in Not

Ehemaliger Generalsekretär von Amnesty International besucht Ortsgruppe Pinneberg / Kritik an EU-Flüchtlingspolitik

von fko

05. April 2018, 16:00 Uhr

Die Zahlen sind erschreckend: Weltweit sind derzeit 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Für deren Rechte kämpft Amnesty International (AI) – auch in Pinneberg. Die Ortsgruppe will ein Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen für die prekäre Lage der Vertriebenen. Dazu kam eigens Wolfgang Grenz aus Berlin in die Pinneberger Volkshochschule, um über die Grundlagen des Flüchtlingsschutzes zu referieren. Zur Freude der Amnesty-Mitglieder Elke Leipold und Arno Kipp. „Er ist Spezialist für Flüchtlingsrecht. Wir sind froh, dass er extra angereist ist“, erläuterte Leipold. Mehr als 30 Jahre lang war Grenz hauptamtlich für AI tätig, fungierte zwei Jahre lang als Generalsekretär. Im Gespräch mit unserer Zeitung redet er über Flüchtlingspolitik und die Ängste der Einheimischen.

„Das Flüchtlingsrecht wurde ursprünglich für europäische Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen“, sagt Grenz. „Also auch für Deutsche.“ Seitdem wurde ständig daran gearbeitet, die Situation für Geflüchtete zu verbessern. Bis 2015. „Das Jahr markiert einen Wendepunkt der Flüchtlingspolitik“, sagt Grenz. „Nach der Entscheidung im September ’15, in Ungarn gestrandete Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, gab es Probleme.“ Diese Entscheidung – eingegangen in die Annalen mit Bundeskanzlerin Angela Merkels (CDU) Motto „Wir schaffen das“ – habe die Bevölkerung gespalten. Das Volk genauso wie die Politiker, auf europäischer Ebene genauso wie auf bundespolitischer. Länder wie Ungarn, Polen und Schweden haben schon ihre Flüchtlingspolitik radikal geändert. In Deutschland geraten derzeit die CDU und die CSU wegen unterschiedlicher Ansätze aneinander.

Grenz sieht die Politik und die Behörden in der Pflicht. „Die einheimische Bevölkerung hat Ängste“, erläutert er. „Manche denken, es gibt Geld für die Flüchtlinge, aber nicht für sie. Die Deutschen dürfen nicht hinten runterfallen.“ Zudem müsse ein vernünftiges Verhältnis von Einheimischen und Asylbewerbern in den Gemeinden und Kommunen bestehen. „Dazu kommt die Angst vor dem Neuen. Der beste Weg gegenzuwirken, ist das Kennenlernen.“ Und es müsse klar signalisiert werden, dass die Bundesrepublik Flüchtlinge aufnehmen will. „Das gehört zu unseren Werten und da braucht es eine klare Kante“, sagt Grenz. Aber: „Wer da ins Land kommt, muss auch überprüft werden. Der Attentäter von Berlin hatte 14 Identitäten in Deutschland und das darf nicht passieren.“ Bei vielen Geflüchteten, die ins Land gekommen sind, hätte die Bundesregierung gar nicht gewusst, wer das eigentlich ist. „Dabei sind wir Deutschen sonst so ordentlich, fast viel zu ordentlich“, sagt Grenz. „Da muss erst wieder Vertrauen hergestellt werden.“

Doch die aktuelle Flüchtlingspolitik geht in eine andere Richtung. „Das Ziel von Horst Seehofer (CSU) ist Abschiebung“, sagt Grenz. „Dabei geht es gar nicht so sehr um einen fairen Prozess, sondern nur um das Abarbeiten von Zahlen.“ Die CSU will jetzt nach Ostern ein Eckpunktepapier für sogenannte Ankerzentren vorlegen, das berichtete unter anderem die Süddeutsche Zeitung. Diese sollen die Prüfung des Asylverfahrens beschleunigen und so bei Ablehnung eine schnelle Abschiebung ermöglichen. Auch die aktuelle Debatte über die Kriterien für ein sicheres Drittland findet Grenz alarmierend. „Es geht dabei um Länder wie Marokko, Algerien und Tunesien. Und sogar Libyen, das ist wirklich völlig daneben“, sagt er. Seit 2016 wird in der EU darüber beraten und Grenz befürchtet, dass eine Herabsetzung der Kriterien für sichere Drittländer noch dieses Jahr in Kraft treten könnte. Damit wolle man verhindern, dass die Flüchtlinge überhaupt erst nach Europa kommen, sagt Grenz. „Denn wenn sie erstmal da sind, ist es nicht so leicht, sie zurückzuschicken, zum Beispiel wegen Krankheiten, fehlender Papiere oder wenn die Kinder hier in der Schule sind.“

Um der Entwicklung entgegenzuwirken, suche AI Gespräche mit Bundestagsabgeordneten. Mit Petitionen holen die Mitglieder zudem eine große Masse mit ins Boot. Eine aktuelle soll beispielsweise bewirken, dass die Abschiebungsflüge nach Afghanistan gestoppt werden. Grenz rechnet mit 30 000 Unterschriften. „Die Menschenrechtssituation in diesem Land ist nicht gut. Abschiebung ist zu riskant, das kann nicht sein.“ Darüber hinaus klärt AI in Vorträgen über die Flüchtlingssituation auf – klein angefangen im Lokalen wie in Pinneberg mit Leipold und Kipp. Wer Interesse an der Arbeit von Amnesty International hat, kann sich bei der Ortsgruppe Pinneberg informieren: Das nächste Treffen findet am 24. April ab 18 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche, Bahnhofstraße 2 b, statt. >

www.amnesty.de

>

info@ai-pinneberg.de