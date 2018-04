Der Theotervereen Bossel-Hogenfiedel präsentiert ab dem 12. April die Komödie aus der Feder von Bernd Spehling

von shz.de

07. April 2018, 16:00 Uhr

Das Ensemble des Theotervereens Bossel-Hogenfiedel ist zurzeit gefordert: Es sind nur noch wenige Tage hin bis zur Premiere der Komödie „Einmal Bali und zurück“ aus der Feder von Bernd Spehling – und das bedeutet: Intensive Proben, die seit Februar laufen. Das zehnköpfige Ensemble trifft sich zweimal wöchentlich in der örtlichen Grundschule, um das Lustspiel einzustudieren.

Wobei bei aller Ernsthaftigkeit und Konzentration natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kommt. „Die Wahl fiel auf dieses Stück, weil ein Vorstandsmitglied eine Aufführung im Sauerland miterlebt hat und davon begeistert war“, erläutert Heppner, der nicht nur Regie führt, sondern auch als 1. Offizier in dem Stück mitwirkt. „Der besondere Reiz des Stückes liegt in der Kurzweiligkeit, im Wortwitz und in den Kulissen. Zudem ist die Positionierung auf der Bühne anspruchsvoller.“

Die Mitwirkenden des Stückes besitzen alle Bühnenerfahrungen, die sie im heimischen Theater gesammelt haben. Das erleichtert auch die Proben, die insgesamt lediglich drei Monate dauern – eine verhältnismäßig kurze Zeit. Darauf bereiten sie sich zu Hause vor, wo die Texte gebüffelt werden. Für Heppner ist das Theaterspielen – wie für die anderen Beteiligten auch – eine Bereicherung des Lebens. Gleichermaßen Spaß bereiteten die gemeinsamen Proben und die Aufführungen vor Publikum, das man gut unterhalten will.





Eine abenteuerliche Kreuzfahrt





Das Stück nimmt die Zuschauer mit auf eine spannende, abenteuerliche Kreuzfahrt. Für Ludwig von Ballheimer, Kapitän der „M.S. Luxor”, ist dies Routine – auch wenn es bei seiner Vorliebe für hübsche Frauen und Champagner nicht gerade danach aussieht. Denn in Wahrheit führt der einzig zuverlässige 1. Offizier Gerd Staumoser die Geschicke der Seefahrt an Bord.

In froher Erwartung der aus Sicht des Personals längst überfälligen Frühpensionierung des Kapitäns begibt man sich auf eine letzte große Fahrt nach Bali – und zurück. Doch als sich der Kapitän in einem der Rettungsboote wieder mal mit einem weiblichen Passagier vergnügt, werden beide wegen einer längst überfälligen Rettungsübung auf hoher See kurzerhand zu Wasser gelassen. Infolge einer unglücklichen Verkettung von Umständen fehlt natürlich beim Einholen das Boot mit dem bis dahin noch recht vergnügten Kapitän und seiner Begleiterin.

Eine Panik an Bord eines ohne Kapitän geführten Kreuzfahrtschiffes muss natürlich unter allen Umständen vermieden werden. So fällt dem 1. Offizier nichts Geistreicheres ein, als ausgerechnet Sigi, einem Landstreicher, der die Reise bei einer Tombola gewonnen hat, den Passagieren als Kapitän unterzujubeln. Doch jetzt beginnen die Turbulenzen erst so richtig, denn Sigi, der inmitten der feinen Gesellschaft anfangs allenfalls geduldet war, genießt nun sichtlich das Ansehen, dass ihm nicht zuletzt dank der beachtlichen Wirkung der Kapitänsuniform zuteil wird.

Wer ist Sigi? Was treibt er mit der ihm ausgelieferten Besatzung? Wird das Schiff je seinen Hafen erreichen? Wer eine Antwort auf diese Fragen wünscht, muss sich das Stück ansehen. Die Aufführungen sind am 12., 13. und 14. April, jeweils um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr), in der Johannes-Schneider-Halle.

Vorverkaufsstellen gibt es beim Zeltverleih Bartik, Mühlenweg 21, unter der Telefon (0 41 01) 53 46 07 und bei Rita Kühn, Quickborner Straße 42 a, unter der Mobil-Telefonnummer (01 72) 5 46 50 99.