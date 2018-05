Einladung an Konfirmanden

von Florian Kleist

18. Mai 2018, 18:06 Uhr

Die Elmshorner Kirchengemeinde St. Nikolai lädt alle Konfirmanden, die vor 50 oder 60 Jahren konfirmiert wurden, zur Goldenen und Diamantenen Konfirmation ein. Die Einladung richtet sich auch an alle, die vor noch längerer Zeit als 1968 oder 1958 konfirmiert worden sind. Wer aus persönlichen Gründen nicht an seinem eigentlichen Konfirmationsort feiern kann, ist ebenfalls eingeladen. Der Festtag wird am Sonntag, 16. September, mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Nikolai am Alten Markt in Elmshorn beginnen. Die Nikolaigemeinde bittet alle Jubiläums-Konfirmanden, sich für die Teilnahme an dem Festtag möglichst bald im Sekretariat der Gemeinde, Kirchenstraße 5, unter der Telefon (0 41 21) 26 69 82 oder unter der E-Mail-Adresse St.Nikolai@kirche-elmshorn.de anzumelden.