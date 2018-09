Einklang mit sich selbst finden

Frauenberatung Pinneberg stellt Programm für das zweite Halbjahr vor / Größere und barrierefreie Räumlichkeiten gesucht

von Felisa Kowalewski

19. September 2018, 16:00 Uhr

Neues Halbjahr, neue Angebote – die Frauenberatung Pinneberg startet unter dem Motto „Empowerment“ (deutsch: Stärkung) in den Spätsommer. In den Räumen im Rübekamp 5 finden Frauen in allen Lebenslagen Beratung und können bei zumeist kostenlosen Vorträgen und Workshops (siehe Infokasten) ihr Selbstwertgefühl stärken.

Regine Heyenn und Savina Schlüter von der Frauenberatung wollen nochmals auf den Interkulturellen Treff von Schlüter hinweisen. Dieser findet an jedem ersten Montag im Monat statt – das nächste Mal am 1. Oktober. „Eingeladen sind Frauen jeden Alters und jeder Nationalität“, sagt Schlüter. Gemeinsam feiern sie Feste, machen Sport und gehen deutsche Grundrechte durch. „Wir machen das mit Händen und Füßen, aber das klappt gut“, berichtet sie. Der Treff ist die einzige Veranstaltung, die nicht in den Räumlichkeiten der Frauenberatung stattfindet, sondern im „Hafen“, Am Rathaus 10, jeweils von 17 bis 18.30 Uhr.

Die Frauenberatung ist auch bei der Interkulturellen Woche von Sonntag, bis Sonnabend, 23. bis 29. September, vertreten. Unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ wird eine große Decke aus kleinen Wollquadraten zusammen genäht. Diese entstanden bei der Aktion „Strik(c)t gegen Gewalt“ – 400 Quadrate sind bei der Frauenberatung zusammengekommen. Gezeigt wird die Decke am Dienstag, 25. September, um 11 Uhr an der Drostei. Zudem wird in Kooperation mit dem Sportclub Pinneberg (SCP) beim Training geschwitzt: Am Montag, 24. September, beim Pilates ab 9 Uhr im SCP, An der Raa 13, und am Mittwoch, 26. September, ab 19 Uhr in Halle B der Theodor-Heuss-Schule, Datumer Chaussee, bei Fitness Power. Die Angebote sind kostenlos.

Der erste Workshop der Frauenberatung startet am Mittwoch, 3. Oktober. Von 12.30 bis 15 Uhr zeigt die Hypnose- und Traumatherapeutin Lisa Schnelten, „Wie wir unseren Ängsten die Macht nehmen können“. „Sie arbeitet mit Imagination und gibt theoretisches Hintergrundwissen“, sagt Heyenn. Weitere Workshops beschäftigen sich mit Themen wie Neinsagen und Selbstbehauptung.

Bei den Vorträgen geht es unter anderem um Präsenz und Selbstakzeptanz. Etwa im interaktiven Vortrag der Psycho- und Traumatherapeutin Nicola Struss am Dienstag, 27. November. Sie will von 19 bis 20.30 Uhr den Teilnehmerinnen zeigen, wie sie „Im eigenen Körper ankommen“. „Ganz vorsichtig und im eigenen Tempo“, sagt Heyenn. Auch die Berufsberatung von „Frau und Beruf“ ist wieder im Programm dabei.

Die Veranstaltungen der Frauenberatung scheinen den Nerv der Zeit zu treffen und werden gut angenommen. Deshalb ist ein weiteres Thema der Platzmangel: Die Mitarbeiterinnen sind verzweifelt auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten. „Ein großes Problem ist, dass es hier nicht barrierefrei ist“, sagt Heyenn. Sie sucht geschützte Räume, die zentral gelegen und bezahlbar sind. Sie hofft nun auf Resonanz unter (0 41 01) 51 31 47.