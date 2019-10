Einkaufswelt für Eltern

Am Sonnabend, 26. Oktober, finden in Ellerbek und Bönningstedt Kinder- und Spielzeugmärkte statt

23. Oktober 2019, 13:19 Uhr

Bönningstedt/Ellerbek | Kinder sind eine Bereicherung. Da dürften viele Eltern zustimmen. Aber: Kinder kosten auch Geld. Kaum wurde dem Nachwuchs ein neues Paar Schuhe gekauft, ist er auch schon wieder rausgewachsen. Die Regenjacke in Größe 104 hält gerade mal für einen Herbst. Und Spielzeug geht auch gern mal kaputt, ist teils teuer und will neu gekauft werden.



Das wissen auch die Mitglieder des Vereins Ellerbeker Eltern für Kinder und Jugend. Am Sonnabend, 26. Oktober, veranstalten sie deshalb einen Kinderkleider- und Spielzeugmarkt in der Harbig-Halle, Rugenbergener Mühlenweg 1. Von 9.30 bis 12.30 Uhr haben Eltern die Möglichkeit, gebrauchte Winterkleidung und Spielzeug zu kaufen. Schwangere können bereits ab 9 Uhr in aller Ruhe stöbern. Der Erlös geht an Kinder- und Jugendprojekte in Ellerbek, wie der Verein mitteilt. Weitere Informationen gibt es beim Kinderkleidermarkt Ellerbek per E-Mail an info@kinderkleidermarkt-ellerbek.de.

Der Simon-Petrus-Kindergarten in Bönningstedt hat dieselbe Idee. In der Turnhalle der örtlichen Grundschule, Kieler Straße 124, findet ebenfalls am Sonnabend, 26. Oktober, ein Kinderkleider- und Spielzeugmarkt statt. Unter dem Motto „Secondhand – gut und günstig“ können Eltern von 10 bis 13 Uhr nach etwas Passendem suchen. Schwangere kommen bereits um 9.30 Uhr rein, sollten aber einen Mutterpass sowie eine Begleitperson dabei haben. Das teilt der Verein in einer Ankündigung mit. Kinderkleidung, Umstandsmode und Babybedarf sind nach Größen sortiert. Zudem werden Spielzeug und Fahrgeräte angeboten. In der Cafeteria können Kaffee, Tee, Kuchen und heiße Würstchen gekauft werden. 20 Prozent des Erlöses gehen an den Kindergarten. Das Geld soll den Krippen- und Kindergartenkindern zugute kommen, heißt es in der Ankündigung. Weitere Informationen gibt es beim Bönningstedter Kinderkleidermarkt entweder per E-Mail an kleidermarkt-boenningstedt@gmx.de oder im Internet.



