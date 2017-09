Regio-Altenheim gerettet : Einigung zwischen Kreis und Sana kostet fünf Millionen Euro

vergrößern 1 von 1 Foto: Brameshuber 1 von 1

von Bern Amsberg

erstellt am 22.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Elmshorn | Überraschende Wende im juristischen Streit zwischen dem Kreis Pinneberg und dem Sana-Konzern: Die Parteien haben sich geeinigt. Der Streit um Steuernachzahlungen und Baumängel wird beigelegt. Der Kreis zahlt knapp fünf Millionen Euro an das Finanzamt für die Forderung an die ehemals kreiseigenen Regio-Kliniken, die mittlerweile zu 74,9 Prozent Sana gehören.

Enthalten in diesem Kompromiss-Paket ist eine Regelung über das letzte bei Regio verbliebene Alten- und Pflegeheim, Haus Elbmarsch. Das von der Schließung bedrohte Heim wird erhalten. Damit bleibt den etwa 150 Bewohnern das Schicksal der Senioren aus dem Kummerfelder Heim der Regio-Kliniken erspart. Sie mussten in eine neue Bleibe ziehen, weil das Haus geschlossen wurde.

Beim jahrelangen Rechtsstreit von Sana und dem Kreis Pinneberg ging es zum einen um Baumängel am Pinneberger Klinikum. Etwa 5,4 Millionen Euro forderte Sana vom Kreis. 2009 hatte der Kreis Pinneberg seinen Krankenhausbetrieb Regio-Kliniken mit den drei Krankenhäusern und den zwei Altenheimen zu 74,9 Prozent an den Sana-Konzern verkauft.

Der zweite juristische Streitpunkt zwischen Sana und dem Kreis Pinneberg waren Forderungen des Finanzamts in Höhe von knapp 5 Millionen Euro. Grundlage war das von Anfang an umstrittene Modell zur Finanzierung der Kliniken aus dem Jahr 2008, Sale-and-Lease-Back. Auch in diesem Fall hätte den Kreis eine Niederlage vor Gericht teuer zu stehen kommen können. Nun sollen alle Streitigkeiten beigelegt werden, Sana verzichtet auf seine Forderungen.

Zufriedenheit auf beiden Seiten

Sana und der Kreis zeigten sich mit den ausgehandelten Kompromissen zufrieden. Die Feinarbeit dieser Eckpunkte soll noch folgen. Landrat Oliver Stolz stellte das Eckpunkte-Papier Mittwoch im Hauptausschuss des Kreistags vor. Die endgültige Entscheidung über den ausgehandelten Kompromiss trifft der Kreistag im November.

Es war das Jahr 2008: Die finanzielle Schieflage des damals noch kreiseigenen Unternehmens Regio-Kliniken wurde immer dramatischer. Die Idee von Ex-Landrat Wolfgang Grimme (früher CDU): Sale-andLease-Back. Das Modell verhalf dem angeschlagenen Unternehmen zur dringend benötigten Liquidität. Da die Regio-Kliniken trotz der Finanzspritze wirtschaftlich angeschlagen blieben, verkaufte der Kreis Ende 2009 schließlich 74,9 Prozent seiner Regio-Anteile an Sana.

2015 holte die Vergangenheit den Kreis ein: Das Finanzamt wollte Geld aus dem Sale-and-Lease-Back-Deal. Und das bekommt es nun: Fünf Millionen Euro. Diese Summe ist Bestandteil eines Kompromisses, mit dem die juristischen Auseinandersetzungen zwischen Kreis und Sana beigelegt werden.

Die Kliniken waren 2008 an eine Investoren-Gruppe verkauft worden (Sale). Anschließend wurden sie vom Kreis von der Investoren-Gruppe geleast (lease back). Da der Kreis beziehungsweise Regio mit dem Verkauf Einnahmen hatten, wären möglicherweise Steuern fällig geworden und zwar in Höhe von mindestens fünf Millionen Euro. Fraglich blieb, ob im Falle eines Krankenhausunternehmens überhaupt Ertragssteuern angefallen wären. Letztlich hätten Gerichte entscheiden müssen.

Klage im Jahr 2014

Ein weiterer Streitfall waren Baumängel am Pinneberger Klinikum und die Bedienung eines früheren Regio-Darlehens. Sana forderte für die Sanierung 5,4 Millionen Euro. Vor allem die Trinkwasseranlage sei marode gewesen. Der Kreis hatte bestritten, regresspflichtig zu sein. Sana hatte deshalb Ende 2014 Klage eingereicht.

Der Kreis sah sich zwar in einer guten Rechtsposition. Dennoch, so ein Politiker, wäre ein Restrisiko geblieben: „Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.“ Und deshalb wurde intensiv verhandelt. Dafür gab’s Lob von der Politik. „Die SPD unterstützt den Landrat in seinen langwierigen und schweren Verhandlungen, die er mit der notwendigen Ausdauer und Hartleibigkeit geführt hat“, sagte SPD-Fraktionschef Hannes Birke.

Das Ergebnis der Verhandlungen: Die erwartete Steuernachzahlung in Höhe von rund fünf Millionen Euro, übernimmt der Kreis. „Gleichzeitig erklären der Kreis und die Sana-Kliniken den Rechtsstreit über die Baumängel und Darlehen einvernehmlich für beendet“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung. Beide Seiten sprechen von einer „fairen Verteilung der Lasten“.

Wichtiger für die Heimbewohner und ihre Familien sowie die Mitarbeiter des Elmshorner Regio-Altenheims ist diese Passage der Erklärung: Sana und Kreis hätten sich darauf verständigt, „den Betrieb des Pflegezentrums Elbmarsch unter dem Dach der Regio Kliniken fortzuführen.“

In den vergangenen Monaten, so heißt es weiter, hätten Heimleitung und Mitarbeiter „in einem aktiven Veränderungsprozess zusammen wichtige Weichen gestellt, um eine stabilere wirtschaftliche Basis für den Betrieb der Einrichtung zu schaffen.“ Dazu zähle der Ausbau des Schwerpunkts für Menschen mit dementiellen Erkrankungen ebenso wie die Neuorganisation von Prozessen und Dienstleistungen in dem Altenheim.

Der Kreistag muss noch absegnen

Bislang liegt ein Eckpunktepapier vor, das der Kreistag absegnen muss. „Ich bin optimistisch, dass die Gremien des Kreises Pinneberg dem vorliegenden Vorschlag ihre Zustimmung erteilen werden“, sagte Landrat Oliver Stolz. Es sei schmerzlich, dass den Kreis die Entscheidungen der Vergangenheit über das Sale-and-Lease-Back-Verfahren einholten, aber es sei eindeutig, dass der Kreis Pinneberg in der Steuerpflicht sei. „Entscheidend ist jedoch, dass eine für alle Beteiligten tragbare Lösung gefunden und damit eine gute Perspektive für die künftige Zusammenarbeit geschaffen werden konnte“, erklärte Stolz.

Für Thomas Lemke, Vorstandschef der Sana-Kliniken, ist diese Lösung die beste im Sinne „einer unbelasteten künftigen Zusammenarbeit zwischen Sana und Landkreis. Wir haben die Möglichkeit genutzt, einen Schlussstrich im gegenseitigen Einvernehmen zu ziehen.“

Birke legte noch einmal den Finger in die Wunde: „Wären die anderen Fraktionen damals der SPD gefolgt und hätten gegen Sale-and-Lease-Back gestimmt, wäre dem Kreis großer finanzieller Schaden erspart geblieben.“ Nur die Linkspartei hatte außer der SPD „Nein“ gesagt.