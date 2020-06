Eingesperrt am Bahnhof

von Florian Kleist

08. Juni 2020, 16:37 Uhr

Halstenbek | Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist die Feuerwehr Halstenbek am Sonnabend ausgerückt. Am frühen Morgen wurde eine eingesperrte Person in einem Betriebsraum der Deutschen Bahn gemeldet. Das teilt Gruppenführer Nico Tiedemann mit. Ein Zeuge habe den Eingeschlossenen gehört, der um Hilfe gerufen habe. Die Person sei angeblich dort hinein gestoßen und die Tür verschlossen worden. Die Kräfte öffneten die Tür mit einem Bauschlüssel und überließen die Situation der Polizei. Anschließend rückte das Fahrzeug dann auch direkt wieder ein. Auf Nachfrage bei der zuständigen Pressestelle der Polizeidirektion in Bad Segeberg heißt es, bei dem Eingeschlossenen habe es sich um einen Obdachlosen gehandelt. Dieser habe sich in den Raum zum Schlafen gelegt. Dann sei die Tür zugefallen. Der Mann habe deshalb um Hilfe gerufen – und ist schließlich auch befreit worden.