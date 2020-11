Voting des Tages : Eine Vierwöchige Ausgangssperre in Deutschland, um die Pandemie zu bremsen – was halten Sie davon?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

18. November 2020, 18:00 Uhr

Die leitende Amtsärztin des Gesundheitsamts Neumünster, Alexandra Barth, hat striktere Corona-Einschränkungen gefordert. „Wenn die Einschränkungen lasch bleiben, werden wir auch in Schleswig-Holstein bald nicht mehr handlungsfähig sein“, sagte Barth am Mittwoch in einer Expertenanhörung des Landtags. Sie warnte davor, sich angesichts im Vergleich zu anderen Bundesländern niedrigeren Infektionszahlen in Sicherheit zu wiegen. "Wenn wir in Deutschland einen Monat eine komplette Ausgangssperre haben, dann läuft sich die Epidemie tot", so Barth. Dann könnten die Gesundheitsämter die Nachverfolgung noch auftretender Fälle gut bewältigen.

Wir fragen daher heute:

Eine Vierwöchige Ausgangssperre in Deutschland, um die Pandemie zu bremsen – was halten Sie davon? Ja, das wäre sinnvoll. Nein, das halte ich für übertrieben. Ich bin mir nicht sicher. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.