Eine uralte Eiche voller Bilder

Eine fein gezeichnete Radierung der Drostei, Fotografien von Bäumen und kreative Gedichte. Künstler, Schüler und Lehrer stehen vor der etwa 750 Jahre alten Tilly Eiche am Damm 49 in Pinneberg. Im von innen ausgehöhlten Baum befinden sich einzelne Kunst-Fotos und Gedanken von zehn Schülern der Integrationsklassen der beruflichen Schule des Kreises Pinneberg. Die sechzehn bis achtzehn Jahre alten Jugendlichen hatten ihre Werke mithilfe von Bändern und Schildern im Baum befestigt und im Zuge einer zweistündigen Ausstellung im uralten, unter Schutz stehenden Baum, präsentiert. Das Motto des von Kreiskulturpreisträgerin Mioq und Wortwerkerin HannaH Rau betreuten Landesprojektes lautete „Das hätte ich nicht gedacht“.

Der Titel des Vorhabens diente zugleich als Inspirationsquelle. „Es gibt vieles, was sich die Jugendlichen nicht gedacht hätten“, erläuterte Künstlerin und Kulturpreisträgerin Mioq. Dazu gehöre sicherlich auch ihre Flucht aus der Heimat und viele weitere Erlebnisse der zu einem Großteil aus Syrien und Afghanistan stammenden jungen Menschen.

Die Jugendlichen ließen während ihres Vorgehens, passend zum Alter der etwa 750 Jahre alten Eiche, die Heimatgeschichte der jeweiligen Herkunftsländer Revue passieren. Mioq und Lehrer Felix Wolter besprachen mit den Schülern auch, was sich historisch in den vergangenen acht Jahrhunderten in ihrer Heimat ereignete.

Die im Baum ausgestellten Fotografien zeigten unter anderem die Sixtinische Kapelle, aber auch Fotos von einer Schale mit arabischer Schrift. Beim Werk handelte es sich um ein sich im Pinneberg Museum befindliches Fundstück aus der Sammlung des Apothekers Johannes Görbing. „Die Schüler hat es fasziniert, dass sie hier im Museum auf Gegenstände gestoßen sind, die sie an ihre Heimat erinnern“, berichtete die das Projekt begleitende Mioq. Fundstücke wie die arabische Schale gaben für zwei Jugendlichen den Ausschlag, das Pinneberg Museum später gemeinsam mit ihren Familien zu besuchen.

Mioq und Literatin HannaH Rau trafen sich bereits von Jahres-Beginn an mit den Jugendlichen nahezu wöchentlich. Sie trugen während des Vorhabens auch eigene Gedichte vor, bei denen sie sich mit den Gefühlen des Baumes beschäftigten. Die Themen Bäume, Apotheken, Sportplätze, Blumen und Museen nahmen in der Vorstellungswelt der Mädchen und Jungen einen besonderen Stellenwert ein. „Die Schüler haben sich mit unheimlicher Energie eingesetzt“, freute sich Mioq. Sie hätten einen unheimlichen Drang, sich weiter zu bilden, wollten immer mehr wissen.

Es ging beim Projekt vor allem auch darum, seine Kreativität zu entfalten und Deutsch zu sprechen. Alle Schüler sind daran interessiert, das Vorhaben fort zu führen. „Wir haben viel Spaß gehabt“, bilanzierten die Zwillinge Ghazwan und Ahlam Ali Shammo (18) aus dem Irak.

Es handelte sich beim Programm um ein unter dem Titel „Schule trifft Kultur“ stehendes Landesprojekt. Es entstand im Zuge der Kooperation mit der Stiftung Merkator, dem Bildungsminister und der Kulturabteilung. Das Vorhaben lief bereits über drei Jahre. „Wir hoffen, das wir es fortführen können“, sagte Klaus Müller vom Bildungsministerium. Derartige Projekte seien bedeutsam für den Integrationsprozess. Das Programm ermögliche den Neuankömmlingen erstmalige Zugänge zu kulturellen Aktivitäten aller Genres.

Es gelang in diesem Jahr, 47 derartige Projekte im Land zu fördern. Das Ministerium bildete 2015 30 Lehrkräfte und 60 Kulturschaffende für das Vorhaben aus. Es stellte 50 000 Euro allein in diesem Jahr für das Vorhaben zur Verfügung. Die Beteiligten überließen die Eiche nach der Ausstellung wieder in die Obhut von Baumschuler Uwe Thomsen. Er ist für die Pflege des uralten Schmuckstücks verantwortlich.