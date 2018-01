Falschparken : Eine Stunde Knöllchen schreiben kostet die Stadt Bönningstedt 105,27 Euro

Die Gemeinde berät darüber, ob es sich finanziell lohnt, Falschparker zu verfolgen.

von Ute Springer

18. Januar 2018, 12:30 Uhr

Bönningstedt | Es ist den Schilderungen von Bönningstedter Politikern zufolge jeden Morgen das gleiche Bild: Vor der Grundschule an der Kieler Straße stockt der Verkehr. Fahrzeuge halten am Straßenrand trotz Halteverbots, weil Eltern, die ihre Sprösslinge zur Schule bringen, sie dort aussteigen lassen. Der kleine Parkplatz ist im Nu voll und da es wohl jeder eilig hat, fährt kaum jemand auf den großen Parkplatz des Pflanzenmarkts gegenüber. Schließlich müssten dann die Überquerung der Straße und einige Meter zusätzlicher Fußweg in Kauf genommen werden.

Als Folge davon beratschlagten die Politiker der Gemeinde im vergangenen Herbst, wie die Situation entschärft werden könne. Appelle an die Eltern fruchteten nicht, also sollen Strafen her: Die Verwaltung wurde beauftragt, die Kosten zu ermitteln, die entstehen, wenn die Stadt Quickborn damit beauftragt wird, eine Person zur Feststellung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr nach Bönningstedt zu schicken. In Kurzform: Was kostet ein Knöllchenschreiber?

Wenn der Bauausschuss am Donnerstag, 25. Januar, um 19.30 Uhr im Kulturzentrum an der Kieler Straße erneut zusammenkommt, kann über konkrete Zahlen beratschlagt werden. Gemäß des Angebots, das die Quickborner Verwaltung ausgerechnet hat, liegt der Stundensatz inklusive Personalnebenkosten für einen Knöllchenschreiber bei 46,39 Euro. Dies gilt auch für Fahrt-, Rüst- und Nachbereitungszeiten.

Hinzu kommt die innendienstliche Nachbereitung der Einsätze: Die Daten müssen übergeben und erfasst und die Beweisfotos an den Kreis Pinneberg weitergegeben werden. Als Zeitaufwand werden dafür 50 Prozent der Zeit angesetzt, die tatsächlich vor Ort überwacht wurde. Der Stundensatz für diese Tätigkeit beträgt 53,70 Euro.

20 Prozent bleiben bei der Gemeinde

Weitere Kosten fallen für die Zahlscheine an, die bei einem Fachverlag für Behördenvordrucke bestellt werden müssen. Gemäß der Beschlussvorlage sind die Kosten je nach Menge gestaffelt: Werden 99 Stück bestellt, kostet ein Vordruck 6,75 Euro, werden 500 Stück gekauft, fallen je Exemplar 1,06 Euro an. Hinzu kommt in beiden Fällen noch die Mehrwertsteuer. Von den eingenommenen Verwarngeldern behält der Kreis 80 Prozent, die restlichen 20 Prozent fließen zurück nach Quickborn. Dieser Betrag reduziert die Kosten, die der Gemeinde Bönningstedt entstehen.

60 Minuten Überwachungszeit 46,39 Euro 30 Minuten Fahrzeit 23,20 Euro 30 Minuten Innendienst 26,85 Euro 7 Verwarnungsvordrucke 8,83 Euro Kosten : 105,27 Euro Erlöse: 14,00 Euro (20 Prozent von 70 Euro) bereinigte Kosten: 91,27 Euro

Die Verwaltung schlägt weiter vor, dass die sporadischen Überwachungseinsätze zwischen dem Bürgermeister der Gemeinde Bönningstedt und dem Fachbereich Öffentliche Sicherheit der Stadt Quickborn hinsichtlich der Schwerpunkte, Intervalle und Einsatzdauer der Kontrollen sowie der Tageszeit geplant und abgestimmt werden. Nach Auskunft der Bönningstedter Polizei gibt es in der Gemeinde „kein großes Problem“ mit Falschparkern. Gelegentlich würden Personen, die im Bereich der Schule mit zwei Reifen auf dem Gehweg stünden, bußgeldpflichtig verwarnt. Einen Problemschwerpunkt sehen die Beamten dort jedoch nicht.