Eine Spur weniger auf A7

06. November 2020, 15:05 Uhr

Hamburg | Die Stadt Hamburg wird von heute, 6.30 Uhr, bis morgen, 16 Uhr, Sanierungen auf der A7 durchführen. Im Bereich der Anschlussstelle Waltershof in Richtung Norden werden die sogenannten Überblattungen gewartet. Dabei handelt es sich um temporäre Überfahrhilfen, welche die Sanierung der darunterliegenden Stützpfeiler ermöglichen. In diesem Zeitraum wird der rechte Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr auf zwei Spuren an der Baustelle vorbeigeführt. Die Ausfahrt an der Anschlussstelle Richtung Norden wird nur eingeschränkt mit einer Fahrstreifenbreite von 3,25 Meter zur Verfügung stehen.