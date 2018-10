Eine Radtour in der Natur

Reporterin Laura Jax fährt von der Raawisch-Niederung bis zum See an den Funktürmen (Foto oben)

23. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Die bunten Blätter der Bäume leuchten im Sonnenschein. Der Herbst zeigt sich von seiner besten Seite. Und so hat sich unsere Zeitung den ersten Teil unserer Serie „Pinneberg von oben“ zum Anlass genommen, nach draußen zu gehen und dem Naherholungsgebiet Pinneberg einen Besuch abzustatten. Wie geht es den Streuobstwiesen? Was gibt es im Baumpark zu sehen? Unsere Reporterin hat einen Tag zwischen Pinnau und Mühlenau verbracht. Und wen trifft man am See an den Funktürmen, unser heutiges Luftbildmotiv?

Mein Ausflug beginnt im Baumpark an der Raawisch-Niederung. 2016 wurde das Projekt eröffnet. Vom Speierling über die Schwarz-Pappel bis zum Spitz-Ahorn – es ist ein kleines Paradies für Baumliebhaber und gerade im Herbst ein herrliches Schauspiel, wenn die Blätter der 26 unterschiedlichen „Bäume des Jahres“ sich in ebenso vielfältigen Farben zeigen. Kleine Tafeln mit QR-Codes geben – wenn sie mit dem Smartphone gescannt werden – Informationen zu den heimischen Baumarten. Nach einer knappen Stunde habe ich so einiges gelernt und den ersten gemütlichen Spaziergang des Tages genossen.

Mit dem Fahrrad geht es weiter zum Rosengarten. Von der Eröffnung 1935 bis heute hat sich die floristische Touristenattraktion von einem akkurat angelegten Schaugarten zu einem lockeren Volkspark gewandelt, der gerade in den letzten Jahrzehnten sehr vernachlässigt wurde, erklärt Joachim-Ulrich Haß, erster Vorsitzender des Vereins Freundeskreis Rosengarten Pinneberg. Für den Laien ist der Rosengarten mit seinen aktuell zirka 8000 Pflanzen aus 80 unterschiedlichen Rosensorten natürlich nach wie vor eine blühend schöne Oase, doch der ehemalige Landschaftsarchitekt sieht hier viel Restaurationsbedarf. Dabei packen er und seine knapp 150 Vereinskollegen tatkräftig mit an, um Geld- oder Rosenspenden zu sammeln und gartenbauliche Maßnahmen umzusetzen. Wer in diesen Tagen durch die Rosenbeete wandelt, sollte übrigens an der ein oder anderen Blüte riechen, denn laut Haß geht der Trend wieder zur Duftrose.

Nach einem kurzen Mittagssnack an der Beachbar der Cable Sport Arena sowie ein paar neidischen Blicken zu den talentierten Wakeboardern radele ich weiter durch den lauschigen Fahlt, hin zu den Streuobstwiesen am Hindenburgdamm. Die Apfelbaumallee entlang der Pinnau besteht aus historischen Sorten wie dem Gelben Richard oder dem Bischofshut. „Mit der Aktion wollten wir daran erinnern, dass es nicht nur Boskop oder Jonagold gibt“, betont Helmut Tilgner von den Naturfreunden Pinneberg, die 2006 die Streuobstwiese für die Öffentlichkeit initiiert haben. Auch wenn die Bäume um die se Jahreszeit keine Früchte mehr tragen, bietet mir die Allee eine wunderschöne Kulisse für den etwa zwei Kilometer langen Radweg hin zu meiner heutigen Endstation, dem „Wollnysee“. Hier lasse ich gemeinsam mit Anglern, Spaziergängern, Vierbeinern und Wasservögeln den Tag auf einer gemütlichen Decke ausklingen.





