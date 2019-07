Eine Preußin aus Appen

Heidrun Osterhoffs (FDP) Eltern flohen aus dem Memelland / Kindergartenbau ist ihr politisches Herzensprojekt

von Janina Schmidt

25. Juli 2019, 16:04 Uhr

Appen | Heidrun Osterhoff kam als Tochter einer aus dem Memelland geflohenen Preußin bei einer Hausgeburt in Appen–Etz zur Welt – und mit ihr ihre Zwillingsschwester Jutta Kaufmann. Heute sind beide Gemeindevertreterinnen für die Appener FDP und haben sich durch ihr Engagement um die Gemeinde verdient gemacht. „Ich bin durch und durch Appenerin. Appen ist mein Lebensmittelpunkt von ganzem Herzen“, sagt die Politikerin. Dennoch sei sie auch Preußin: „Ich bin diszipliniert, pflichtbewusst und sehr, sehr gelassen“, beschreibt sie ihr ostdeutsches Erbe. Über ihr Leben als Zwilling sowie ihre politischen Höhen und Tiefen spricht Osterhoff im Freitagsgespräch.

Osterhoff wuchs mit fünf Geschwistern auf. Einen Bruder und eine Schwester hatten die Eltern bereits aus der Heimat mitgebracht. In Appen folgte mit Heidrun und Jutta die erste Zwillingsgeburt. „Meine Mutter hatte keine Ahnung, dass sie Zwillinge erwartete“, sagt sie. Dann rief die Hebamme: „Da kommt noch ein Kind. Ich war die erste, ich habe mich wie immer vorgedrängelt“, sagt sie lachend.

Später bekam die Mutter noch einmal Zwillinge: Diesmal Söhne. „Das Leben als Zwilling ist schön“, findet Osterhoff. „Meine Schwester und ich sind sehr eng, einmal haben wir uns in unserem Leben gestritten – da flog eine Schere“, berichtet sie. Aber sonst verstehe man sich blind, tauschte im Unterricht Rollen und erlebte als doppeltes Lottchen so einige absurde Situationen. Osterhoff heiratete selbst einen Zwilling: Auch ihr Mann Jürgen Osterhoff ist ebenso eineiiger Zwilling, dessen Bruder in Appen lebt.

Über ihre Schwester kam Osterhoff schließlich auch zur FDP. Allerdings brauchte es mehr als zehn Jahre, bis sie ihr in die Partei folgte: 1978 war Kaufmann eingetreten, Osterhoff folgte 1989. Auslöser war eine Busfahrt in die damalige Hauptstadt Bonn gewesen, zu der ihre Schwester sie überredet hatte. Die Zwillingsliebe war aber bei Weitem nicht der einzige Grund, der Partei beizutreten, betont Osterhoff: „An der FDP gefällt mir, dass sie zu allen Seiten offen ist. Die CDU ist mir zu konservativ, die SPD oft zu unrealistisch. Die FDP sehe ich als die Partei des gesunden Menschenverstandes. Das trifft auch in Appen zu“, sagt die Gemeindevertreterin selbstbewusst.

Ein Beispiel für diesen gesunden Menschenverstand sei die Schulsanierung. „Die SPD hätte neu bauen wollen – das hätte mindestens drei Jahre Planung gebraucht. Dabei war die Not groß, die Kinder wurden Nachmittags in zwei Garagen betreut“, erinnert sie sich. Die Kosten wären nach Osterhoffs Einschätzung größer gewesen, und die in Frage kommende Fläche, auf der der Neubau gestanden hätte, letztlich kleiner.

Verstand habe die FDP auch beim Ortsentwicklungskonzept bewiesen: „Das Konzept habe ich weggeräumt, denn wenn ich es sehe, rege ich mich auf.“ Was dort beschlossen worden ist, sei nach ihrer Einschätzung unrealistisch. „Das Land wird 2020 die L106 durch Appen komplett sanieren. Die Planungen dazu sind fast abgeschlossen. Alles, was wir davon abweichend wünschen, müssen wir als Gemeinde selbst bezahlen - wenn es denn genehmigt wird“, erläutert die Gemeindevertreterin. Visionen wie ein Kreisel oder drei Zebrastreifen seien illusorisch. „Wenn der Planer damit beim Land ankommt, lachen die sich tot“, prognostiziert sie.

Leuchtende Augen hingegen bekommt die Appenerin, deren Familie mit Nichten, Neffen und deren Kindern 40 Personen zählt, wenn die Sprache auf den neuen Kindergarten kommt. „Das ist mein absoluter Herzenswunsch gewesen – seit 20 Jahren.“ Denn in ihrer drei Jahre währenden Zeit als Mitglied im Kreistag zu Beginn ihrer politischen Laufbahn hatte sie den Tornescher Merlinkindergarten – eine sogenannte Bewegungskita – besucht. „Das Konzept war damals total neu und ich hatte so etwas noch nie zuvor gesehen.“ Die Kinder hätten in einer Turnhalle diverse Sportgeräte zur Verfügung gehabt, die sie sich selbst erobern mussten. Weitgehend ohne fremde Hilfe. „Das soll sie vorbereiten, sich Dinge selber erarbeiten zu können. Als ich dort hinaus kam wusste ich, dass ich mir so einen Kindergarten einmal für Appen wünschte“, erinnert sie sich.

Die Gelegenheit bot sich nun, als der Kindergarten der St. Johannes Gemeinde einer Sanierung bedurfte. „Es lohnte nicht, vor dem Hintergrund, dass es keine Erweiterungsmöglichkeiten gab“, erinnert sie sich. Politiker aller Parteien besuchten unter anderem den Merlinkindergarten und alle seien sich sofort einig gewesen: So eine Kita wünscht man sich für Appen. Im Bewerbungsverfahren für das Konzept Bewegungskita hatte sich damals auch der bisherige Träger, die evangelische Kirche, beworben.

Pastor Frank Schüler war enttäuscht, dass schließlich das DRK ausgewählt wurde. Osterhoff dazu: „Durch Krankheit der Leitung war Instabilität beim Personal entstanden. Die Eltern waren unzufrieden. Wir als Politiker waren nicht immer glücklich darüber, wie der Träger damit umgegangen ist“, erinnert sich Osterhoff. Zudem sei die Kirchenbewerbung „emotionslos“ gewesen. „Das DRK hat bereits eine Bewegungskita in Holm. Die dortige seit 13 Jahren amtierende stellvertretende Leitung kommt als Leiterin zu uns. Das passte perfekt“, sagt Osterhoff. So war der Trägerwechsel besiegelt. „Da waren sich die Parteien einig.“ Bezugsfertig soll dieses Herzensprojekt im August 2020 sein. Aktuell liegt die Baustelle im Zeitplan.

