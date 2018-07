Eine Neiddebatte droht

von René Erdbrügger

19. Juli 2018, 16:00 Uhr

Es ist ein Skandal: Schüler gehen nicht mehr auf die Toilette, weil der Gestank in den Sanitärräumen unerträglich ist. Sie halten auf, verkneifen es sich. Sie gehen in den Unterricht und sollen sich dann mit voller Blase auf den Lehrstoff konzentrieren. Geht gar nicht. In der GuGs in Pinneberg ist es aber die Regel. Schulbausanierung? Da war doch etwas. Mit diesem Thema sind alle Parteien in den Kommunalwahlkampf gezogen. Das Problem mit den stinkenden Klos ist allen Verantwortlichen aber schon viel länger bekannt. Dass bis heute nichts geschehen ist, ist beschämend für eine Stadt wie Pinneberg, die gerade für die Parkstadt die Voraussetzungen für einen Millionen-Euro-Schulcampus geschaffen hat, den vornehmlich Diplomatenkinder und Schüler aus reichen Familien besuchen werden. Es droht eine Neiddebatte. Zumal zu befürchten ist, dass die GuGs das Schicksal der THS ereilen wird: für Jahre eine Baustelle zu bleiben. Man mag es kaum glauben. Während der laufenden Sanierung soll ein Generalplaner feststellen, ob Gebäude abgerissen werden müssen, in denen man bereits Räume saniert hat. Wieso wurde das nicht im Vorfeld untersucht und wieso saniert man nicht zuerst die Sanitärräume, wenn die Situation so prekär ist? Auch das ist ein Skandal.