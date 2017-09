Eine Kindheit in der Drostei

vergrößern 1 von 3 Foto: Kowalewski 1 von 3

55 Jahre – genau so lange war Pinnebergs Drostei das Heim des Katasteramtes. In unserer Serie „250 Jahre Drostei“ ging es gestern um einen kurzzeitigen Mitbewohner, die Pinneberger Sturmabteilung (SA) in den 1930er Jahren, doch das Katasteramt brauchte ab 1938 die gesamten Räumlichkeiten und verdrängte die Mitglieder aus ihrem „Standartenhaus“, wie sie den Barockbau nannten. Fahnen mussten Karten und praktischen Schreibtischen weichen.



Hausmeisterwohnung statt Drostenresidenz

Tagsüber wurde gearbeitet – nachts waren die Räume tot. Doch nicht alle. Denn die Drostei war noch immer bewohnt: Im ersten Obergeschoss war eine großzügige Wohnung untergebracht, die des Hausmeisters. Das hätten sich die adeligen Drosten, für das Gebäude einst gebaut wurde, wohl nicht träumen lassen. So kam es aber, dass in einem Zimmer mit Parkblick Maren Eichhorn-Balzer, geborene Dieckmann, zur Welt kam. Ihre jungen Eltern hatten damals noch keine eigene Wohnung und hausten beim Großvater Walter Dieckmann, langjähriger Hausmeister der Drostei. „Für mich war das damals ganz normal. Dass das etwas ganz besonderes ist, ist mir erst als Erwachsene bewusst geworden“, sagt Eichhorn-Balzer, die noch heute In Pinneberg wohnt und als Erzieherin arbeitet. „Es war eine Hausgeburt mit einer Hebamme.“

Bis sie etwa ein Jahr alt war, lebte sie in der Drostei in der riesigen Wohnung. Diese reichte von der Straßenseite – denn die Straße verlief noch immer direkt vor dem Gebäude, von Fußgängerzone keine Spur – bis zur Parkseite. Der Eingang ging nicht über die Haupttreppe, sondern lag an der rechten Seite der Drostei. Eichhorn-Balzer erinnert sich an drei große Zimmer, ein Badezimmer samt Badewanne mit Füßen und das große Wohnzimmer, in dem regelmäßig Familienfeste mit Musik und Tanz stattfanden – doch ein bisschen wie 200 Jahre zuvor. Dazu passen die alten Geschichten, die ihre Mutter ihr erzählte: Von einer Geheimtür, hinter der sich Feinde des dänischen Königs zum Mithören versteckt haben sollen. „Wo genau die ist, weiß ich nicht, sie soll jetzt zugemauert sein“, sagt sie.

Nach dem Auszug mit ihren Eltern ging Eichhorn-Balzer bei ihrem Opa ein und aus. Gemeinsam mit Schäferhund erforschten sie das ganze Gebäude und den Park – den gruseligen Keller, die Räume mit den Schreibmaschinen und Kartentischen. „Vom Boden bis zum Keller kenne ich dieses Haus“, sagt sie. Sie lacht. „Mit den Schreibmaschinen habe ich immer gespielt und so getan, als würde ich da arbeiten.“ Meist war sie am Wochenende zu Besuch, in ihrer Erinnerung sind die Räume daher riesig und leer.



Kaufhäuser, Bummler und Piaggio Ape

Besonders ins Gedächtnis geprägt hat sich Eichhorn-Balzer aber der Blick aus dem Küchenfenster. „Die große Wohnküche ging damals zur Straße raus und ich saß immer auf einer breiten Fensterbank“, sagt sie. So sah sie den vorbeiziehenden dreirädrigen Autos zu und den Menschen, die in den alten Kaufhäusern bummelten. Hinter ihr stand ein alter Ofen, der immer an war. „Dafür mussten aus dem Keller damals noch Kohlen geholt werden“, erinnert sie sich. Diese wurde extra in Säcken geliefert.

Jedes Mal, wenn Eichhorn-Balzer zum Weihnachtsmarkt oder einer anderen Veranstaltung in die Drostei kommt, lebt ihre Kindheit wieder auf. „Dann denke ich immer, das ist der Raum, in dem ich geboren wurde“, sagt sie. „Es ist einfach schön, so aufgewachsen zu sein.“

von fko

erstellt am 01.Sep.2017 | 16:00 Uhr