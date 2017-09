BTW17 : Eine Karriere auf der Überholspur

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

von Beate Tenfelde

erstellt am 25.Sep.2017 | 13:00 Uhr

Berlin | Wer paktiert mit wem? Das ist eine zentrale Frage nach der Bundestagswahl. Viel interessanter aber ist: Wie lange bleibt Angela Merkel? Hält die 63-Jährige vier weitere Jahre im Kanzleramt durch? Schaut man auf den Lebensweg der CDU-Bundesvorsitzenden, so fällt die Antwort klar aus: Ja.

Zuletzt hat sich Merkel selbst eindeutig darauf festgelegt, dass sie im Fall ihrer Wiederwahl sowohl als Kanzlerin als auch als CDU-Vorsitzende volle vier Jahre im Amt bleiben will. Beobachter sehen in ihrem jetzt mehrfach bekundeten Durchhaltewillen auch eine Spur von Eitelkeit: Merkel ist im zwölften Jahr Kanzlerin und damit Europas dienstälteste Regierungschefin. Nach dieser Wahl hat sie nun die Chance, Konrad Adenauer einzuholen – und sogar den Rekordhalter Helmut Kohl zu überrunden. Adenauer war 14 Jahre, Kohl 16 Jahre Kanzler. Merkel schaffte dies bei voller Amtszeit auch . Sie ginge dann nicht nur als erste Frau und als erste Ostdeutsche im Kanzleramt in die Geschichte ein, sondern auch als die Regierungschefin mit der längsten Amtszeit.

Bei ihrem oft schwierigen Weg nach oben hat die Christdemokratin wiederholt durch unerwartete Manöver überrascht, der Atom-Ausstieg 2011 und die Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge 2015 sind dafür Beispiele. Auch Merkels Durchbruch und Karrierestart am 22. Dezember 1999 kam überraschend.. Da wagte sie es als CDU-Generalsekretärin, im Alleingang die Partei wegen der Spendenaffäre zur Loslösung vom damaligen Kanzler Helmut Kohl aufzufordern. „Die Partei muss also laufen lernen, muss sich zutrauen, in Zukunft auch ohne ihr altes Schlachtross, wie Helmut Kohl sich oft selbst gerne genannt hat, den Kampf mit dem politischen Gegner aufzunehmen. Sie muss sich wie jemand in der Pubertät von zu Hause lösen, eigene Wege gehen“, schrieb Merkel in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Im April 2000 übernahm sie erstmals den Vorsitz der Union. Sie wurde als Übergangskandidatin angesehen. Aber 2002 verdrängte sie Friedrich Merz, wurde Vorsitzende der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag und damit Oppositionsführerin. Die Kanzlerkandidatur schaffte sie erst 2005, CSU-Chef Edmund Stoiber grätschte 2002 dazwischen und verlor. Die Pfarrerstochter aus der DDR, gelernte Physikerin, musste sich behaupten – auch gegen jene, die sie spöttisch „Kohls Mädchen“ nannten. Noch im Januar 2005 machte die Beschimpfung „Zonenwachtel“ in Macho-Runden der CSU-Klausur in Wildbad Kreuth die Runde.

Bei der Bundestagswahl wenige Monate später löste Merkel Gerhard Schröder (SPD) als Bundeskanzler ab und führte eine Große Koalition mit der SPD bis 2009. Von 2009 bis 2013 folgte ein Bündnis mit der FDP, deren damaliger Chef Guido Westerwelle gut mit Merkel auskam. Sie stoppte aber dessen Plan für eine umfassende Steuerentlastung der Bürger. Nach vier verlorenen Jahren endete Schwarz-Gelb ohne große Entscheidungen, die FDP zerfiel. 2013 paktierte die Regierungschefin erneut mit der SPD. Die hat sich dabei aufgerieben, wie die aktuellen Umfragewerte zeigen.

Merkel verfügt neben Machtwillen und intellektueller Kraft auch über die physische Robustheit, die es braucht, um sich über viele Jahre an der Spitze der Regierung zu halten . Seit zwölf Jahren regiert sie ohne größere Ausfälle. Die längste Auszeit waren zwei Wochen auf Krücken, weil sie sich beim Ski-Langlauf den Beckenring gebrochen hatte. Der harte Job mit endlosen Krisensitzungen in In- und Ausland kriegte sie nicht klein. Auch weil sie abwarten kann, wie sich die Dinge entwickeln, war sie anderen oft überlegen. Aussitzen nennen Kritiker das, eine Eigenschaft, die sich Merkel von Kohl abgeguckt hat.