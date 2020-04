Eine ganze Insel in Quarantäne

Wie die Helgoländer die Corona-Krise erleben und wie sie versuchen, die enormen Verluste für den Tourismus abzufedern

von Cornelia Sprenger

03. April 2020, 16:19 Uhr

Helgoland | „Wir fühlen uns schon ein bisschen gefangen“, sagt Helgolands Bürgermeister Jörg Singer (kleines Foto) am Telefon. Während sich die meisten Kreis Pinneberger zumindest theoretisch frei bewegen können, sind die rund 1400 Helgoländer zurzeit tatsächlich auf die 4,2 Quadratkilometer ihrer Insel mitten in der Nordsee beschränkt. Denn seit dem 24. März gilt die Allgemeinverfügung, die der Landrat des Kreises Pinneberg verhängt hat. Und die besagt: Personen, die ihren ersten Wohnsitz auf der Insel haben, ist es untersagt, die Insel zu verlassen. Ausgenommen sind lediglich Fahrten zum Arzt oder zur Arbeitsstätte. Und auch auf die Insel kommen dürfen nur diejenigen, die die „kritische Infrastruktur“ auf Helgoland sicherstellen. Dafür benötigt man jetzt spezielle Einreisepapiere. Die einzige Verbindung zum Festland: Zweimal in der Woche bringt die Helgoland-Fähre Frischwaren und Post auf die Insel und Helgoländer zu ihren Arztterminen aufs Festland. Zusätzlich kommt ein Frachtschiff mit dem übrigen Bedarf.



Wirtschaftliches Desaster





Die Einschränkungen treffen die Insulaner nicht nur in ihrem persönlichen Freiheitsbedürfnis, sondern vor allem auch wirtschaftlich, denn 70 Prozent von ihnen leben vom Tourismus. Und der rutscht gerade nahtlos von der Winterpause in die Corona-Pause. Zimmer werden massenhaft storniert, der Einzelhandel liegt brach und der Fährverkehr ist auf ein Minimum reduziert. Fast alle Betriebe bangen um ihre Existenzgrundlage.

„Normalerweise hätten wir im März und April 40 000 Touristen auf der Insel, die jetzt alle weg bleiben“, sagt Bürgermeister Singer. „Die Hotels waren ausgebucht.“ Er macht sich große Sorgen, dass einige Betriebe das nicht überleben werden. Insbesondere wegen des Personals: „Das ist hier sowieso extrem schwer zu bekommen. Deshalb bezahlen die meisten ihre Mitarbeiter auch in der Wintersaison weiter. Dass diese jetzt durch Corona verlängert wird, trifft diese Unternehmen natürlich besonders hart. Das Schlimmste wäre, wenn sich alles normalisiert, wir aber keine Restaurants und Hotels mehr auf der Insel hätten.“

Deshalb werden die Geschäftsleute auf Helgoland kreativ. Erstmals gibt es einen Lebensmittel-Bringdienst; viele Geschäfte betreiben einen Versandhandel und verschicken ihre Produkte auch aufs Festland. Der Apotheker mischt selbst Desinfektionsmittel und der Verein Wirtschaftsforum Helgoland hat die Aktion „Hand in Hand für Helgoland“ gestartet. Damit sollen alle Gäste, die schon gebucht haben, motiviert werden, ihre Reise nicht zu stornieren. Stattdessen werden sie gebeten, ihre Reise zu verschieben und Anzahlungen in Wertgutscheine umwandeln zu lassen.

„Das würde uns in der jetzigen Lage sehr helfen“, erklärt der Geschäftsführer des Wirtschaftsforums, Martin Linne. „Da viele unserer treuen Gäste die Insel regelmäßig besuchen, tragen sie dadurch dazu bei, dass ,ihr Helgoland’ die schwere Zeit übersteht.“

Bürgermeister Singer begrüßt diese Idee. „Da wird bestimmt was passieren. Wir haben sehr viele Stammgäste, die die Insel lieben. Ich habe sogar schon Mails mit Spendenangeboten bekommen.“ Ansonsten arbeitet der Bürgermeister an einem Konzept des „sanften Tourismus“, um möglichst bald nachdem die Normalität auf dem Festland wieder zurückgekehrt ist, auch auf Helgoland wieder Touristen empfangen zu können – zumindest die, die fit und gesund sind.



Ein Drittel der Insulaner gehört zur Risikogruppe





Immerhin gibt es auch gute Nachrichten: Bislang ist noch kein Insulaner mit dem Corona-Virus infiziert. „Zum Glück“, sagt Bürgermeister Singer. „Ein Drittel der Bewohner von Helgoland gehört zur Risikogruppe, 330 Einwohner sind über 65 Jahre alt.“ Damit sich weiterhin niemand ansteckt, gibt es eine besondere Regel auf der Hochseeinsel: Der Fahrstuhl, der das Unterland mit dem Oberland verbindet, darf nur noch jeweils von einer Person genutzt werden – und auch das möglichst nur in wirklich notwendigen Fällen. Alle anderen sollen die Treppen nehmen, wenn sie im Unterland Lebensmittel kaufen oder die Post abholen wollen. „Wir witzeln hier schon: Wenn die Corona-Krise vorbei ist, sind wir alle so fit, dass wir keinen Fahrstuhl mehr brauchen“, sagt der Bürgermeister.

Wenn doch jemand erkranken sollte, würde er im Helgoländer Krankenhaus, das extra zu diesem Zweck leer geräumt wurde, übergangsmäßig beatmet werden können. Danach würde er ausgeflogen – denn Intensivbetten gibt es auf Helgoland nicht.

Und was macht man jetzt den ganzen Tag auf so einer Insel mitten im Meer? „Die Natur genießen und Fahrradfahren“, sagt der Bürgermeister. Mit 1400 Menschen gebe es genug Platz für alle. Es sei kein Problem, sich aus dem Weg zu gehen.

Und während Kinder unter 14 Jahren normalerweise nur im Winter auf Helgoland radeln dürfen, ist diese Einschränkung kurzerhand aufgehoben worden. Nur ihre Restaurants und Kneipen dürfen die Helgoländer wie überall sonst zurzeit nicht aufsuchen. „Am Anfang haben es ein paar durch die Hintertür versucht“, berichtet Singer. „Aber wir haben dann Kontrollen durchgeführt – und jetzt haben wir das Problem gelöst“

Schwierig würde es nur bei einer totalen Ausgangssperre werden. „Die Insulaner sind nun mal sehr freiheitsliebend.“