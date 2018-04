Ostern 2018 : Eine (fast) runde Sache: Das Hühnerei

Haushühner begleiten den Menschen schon seit Tausenden von Jahren – heute werden jährlich zirka 1,4 Billionen Eier produziert.

von Julian Willuhn

01. April 2018, 10:00 Uhr

Hamburg | Das Hühnerei ist eine Erfolgsgeschichte – zumindest aus Sicht des Menschen. Im Jahr 2016 wurden laut UN-Landwirtschaftsorganisation FAO weltweit 73,9 Millionen Tonnen Hühnereier produziert. Das entspricht zirka 1,4 Billionen Stück. Um auf diese beeindruckenden Zahlen zu kommen, müssen die Vögel sich ranhalten. „Vor 100 Jahren legten Hühner höchstens 250 Eier im Jahr – heute ist es fast jeden Tag ein Ei, zirka 360 im Jahr“, erklärt der Biologe Jakob Hallermann, der an der Universität Hamburg in der Abteilung für Herpetologie und Ornithologie arbeitet.

Kommerziell gehaltene Hochleistungshennen fangen nach zirka 18 Wochen mit dem Legen an. Bei traditionellen Rassehühnern kann es deutlich länger dauern. Die Eier sind zunächst klein und erreichen ihre endgültige Größe erst mit fortschreitendem Alter des Tieres. Die Legeleistung der Vögel lässt nach etwa 15 Monaten spürbar nach, woraufhin sie meist geschlachtet werden.

Eier- und Gefiederfarbe hängen nicht zusammen

Die Farbe der Eier hängt übrigens nicht mit dem Gefieder der Hühner zu tun. Hallermann: „Es liegt allein an der Hühnerrasse, manche legen weiße Eier, manche braune.“ Von außen sieht man den Vögeln nicht an, was am Ende in ihrem Nest liegt. In der freien Natur hat sich aus evolutionären Gründen eine braune Eierschale durchgesetzt. „Weiße Eier fallen in der Wildnis nun einmal schneller auf“, so Hallermann. Bis in die 1970er Jahre hinein waren weiße Eier auch deutlich populärer. Seitdem steigt die braune Schalenfarbe aber stetig in der Gunst der Käufer. Die dunkle Schale wirkt natürlicher und könnte deswegen in Zeiten des Bio-Booms beliebter geworden sein. Nicht unbedingt zur Freude der Züchter, weiß Hallermann. Die Produktivität der „weißlegenden“ Rassen sei nämlich meist höher.

Foto: dpa

Produktivität ist auch ein Grund, warum sich ausgerechnet das Hühnerei als meistverzehrtes Vogelei durchgesetzt hat. „Hühner haben eine hohe Reproduktionsrate“, betont Hallermann. Sie legen also grundsätzlich früh und viele Eier. Viele Hühnervögel haben zudem einen ausgeprägten Legetrieb. Nimmt man ihnen die Eier weg, sorgen sie bereitwillig für Nachschub. Hallermann ergänzt: „Hühner sind außerdem leicht zu halten, zum Beispiel im Vergleich zu Enten.“ Kein Wunder also, dass Hühner den Menschen schon lange begleiten. Die Wildform des heutigen Haushuhns ist vermutlich das asiatische Bankivahuhn. Knochenfunde aus China deuten daraufhin, dass bereits 6000 vor Christus Hühner in Ostasien domestiziert wurden. Die ältesten schriftlichen Belege für Hühnerhaltung stammen aus der Zeit um 1400 vor Christus – ebenfalls aus China. Mittlerweile gilt das Haushuhn als das häufigste Haus- und Nutztier des Menschen.

20 Milliarden Hühner weltweit

Der durchschnittliche tägliche Weltbestand des Federviehs wird auf etwa 20 Milliarden Tiere geschätzt. Dabei landen die allermeisten der gelegten Eier in menschlichen Mägen, anstatt ihrem eigentlich Zweck zu dienen: der Fortpflanzung.

Unter der schützenden Kalkschale soll eigentlich ein Huhn heranwachsen. „Der Dotter dient dabei der Ernährung des Kükens“, sagt Hallermann. Im Eiklar befinden sich auch Nährstoffe, es ist aber vor allem eine Schutzflüssigkeit. Es bildet die Gewässer nach, in denen die Vorfahren der Vögel und Reptilien einst ihre Eier ablegten.

Warum „Eiweiß“ irreführend ist

Der Ausdruck „Eiweiß“ ist eigentlich irreführend – der nährstoffreiche Dotter enthält nämlich 16 Prozent Eiweiß, also Protein, das Eiklar lediglich zehn Prozent. In Eiern stecken fast alle Vitamine – bis auf Vitamin C.

Dazu kommen noch mehr als zehn Prozent Fett. Ansonsten hängt der Nährstoffgehalt von Hühnereiern stark von der Ernährung der Tiere ab. Was die Vögel im Laufe ihres Lebens aufpicken, beeinflusst darüber hinaus die Farbe des Dotters. Bei der Vorliebe der Verbraucher gibt es in Europa ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Im Norden schätzen die Kunden eher gelbe Dotter, im Süden sind orange-rötliche Dotter beliebter. So spricht man im Italienischen auch vom „rosso dell’uovo“, dem „Eirot“. Und was war nun zuerst da, das Huhn oder das Ei? „Es muss jemand da sein, der das Ei reproduziert“, betont der Experte. Eierlegende Tiere – und damit Eier, auch mit fester Schale – gab es lange vor den ersten Hühnern, ja lange vor den ersten Vögeln – die übrigens direkte Nachfahren der Dinosaurier sind. Den ersten Auftritt eines Huhns auf der Erde kann man zeitlich kaum definieren. Evolution ist ein – meist – sehr langsamer Prozess und verläuft in Trippelschritten. Es gab daher kein erstes Huhn, dessen Eltern keine Hühner waren. Stattdessen wurden Vögel über einen langen Zeitraum immer hühnerähnlicher.

Eines ist jedoch sicher: Wenn wir mit einer Zeitmaschine an einen beliebigen Punkt der Hühnerevolution zurückreisen würden und ein kleines Beinahe-Huhn oder Auf-jeden-Fall-Huhn betrachten würden – es wäre auf jeden Fall aus einem Ei geschlüpft.