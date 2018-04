Das Sonntagsgespräch : „Eine enge Verbundenheit zu den Sportfreunden“

Uwe Koloff (76) ist Jugendtrainer bei dem Pinneberger Verein und ist seit 1950 Mitglied.

von Lars Zimmermann

08. April 2018, 14:00 Uhr

Pinneberg | Egal, ob als Platzwart oder als Trainer: Uwe Koloff springt bei den Sportfreunden Pinneberg dort ein, wo er gebraucht wird. Er ist einer der ehrenamtlichen Helfer, ohne die kein Verein auskommt. Im Sonntagsgespräch erklärt er, warum er sich selbst mit 76 Jahren noch für seinen Verein einsetzt.

Frage: Was bedeutet Ihnen das Engagement bei den Sportfreunden?

Uwe Koloff: Der Verein ist mir ans Herz gewachsen und ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich bin schon als Jugendlicher zu den Sportfreunden gekommen, habe dort selbst gespielt und seitdem besteht eine enge Verbundenheit.

Uwe Koloff (76) wurde 1950 Mitglied der Sportfreunde und ist derzeit Trainer der Jahrgänge 2010/2011 sowie Spielstätten-Koordinator. Koloff ist verheiratet und hat einen Sohn.

Wie kam es dazu, dass Sie Jugendtrainer wurden?

Einige Jungs aus meiner jetzigen F-Jugend-Mannschaft kamen ständig mit ihren älteren Geschwistern zu deren Spielen und kickten am Rand selbst eifrig. Da dachte ich mir, dass die Kinder bei den Sportfreunden genau richtig sind und nahm mir vor, aus den Jahrgängen 2010 und 2011 eine Mannschaft zu formen. Erst waren es nur vier Kinder, inzwischen sind wir ein richtig tolles Team, das sehr erfolgreich ist.

Warum sind Sie so gerne Trainer?

Die Arbeit als Trainer bringt mir riesigen Spaß und hält mich jung. Auf dem Platz und bei den Spielen merke ich gar nicht, dass ich schon 76 Jahre alt bin. Dazu kommt, dass in der Mannschaft alle mitziehen. Kinder, Eltern - alle bringen sich ein. Das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich.

Was machen Sie sonst noch bei den Sportfreunden?

Eigentlich alles, was anfällt. Nach den Bällen schauen, den Platz kreiden, Organisatorisches - ich bin sozusagen das Mädchen für alles und fast jeden Tag auf dem Vereinsgelände an der Müßentwiete.

Was zeichnet den Verein aus?

Sicherlich der Zusammenhalt und das ehrenamtliche Engagement. Ich bin nicht der einzige, der immer bereit ist zu helfen. Es gibt mit Lore und Herbert Jung sowie der Familie Niewind noch einige andere in meinem Alter, die enorm viel für den Verein tun. Wenn etwas zu reparieren ist, kümmert sich eigentlich immer jemand darum. Bei den Sportfreunden wird sehr viel in Eigenarbeit erledigt.

Gibt es Probleme, mit denen der Verein zu kämpfen hat?

Uns belastet das, was auch die anderen Vereine trifft. Vor allem im Herrenbereich wollen viele Fußballer am liebsten auf Kunstrasen spielen. Die gibt es aber nur in einigen Umlandgemeinden. Das ist natürlich ein Nachteil für die Pinneberger Vereine.

Hat sich der Fußball in den vergangenen Jahren verändert?

Früher stand mehr der Zusammenhalt als das Materielle im Vordergrund. Es war alles viel familiärer. Wir saßen nach den Spielen lange zusammen und haben viel gemeinsam unternommen. Das ist heute weniger geworden - nicht nur bei den Sportfreunden, sondern bei allen Vereinen.

Wie sind Sie zu den Sportfreunden gekommen?

Ich bin mit drei Jahren als Flüchtlingskind nach Pinneberg gekommen. Da die Sportfreunde damals von Flüchtlingen gegründet wurden, bin ich dort 1950 eingetreten – und seitdem dem Verein bis auf einige Jahre im Herrenbereich treu geblieben.

Sind Sportvereine für Menschen noch so wichtig wie früher?

Nein. Das zeigen schon die Zuschauerzahlen bei den Spielen, die längst nicht mehr so hoch wie früher sind. Es gibt inzwischen so viele Angebote außerhalb des Sports. Deshalb haben es die Vereine auch immer schwerer, die Jugendlichen an sich zu binden. Früher gab es in jeder Altersklasse mehrere Mannschaften, heute sind die meisten schon froh, wenn sie noch ein Team melden können.