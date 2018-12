Eine Baustelle beschäftigt das Dorf

Borstel-Hohenradens Dorfstraße soll endgültig bis zum 20. Dezember fertig sein / Politik hält an Anwohnerbeiträgen vorerst fest

15. Dezember 2018, 16:00 Uhr

Die Dauerbaustelle in der Borstel-Hohenradener Dorfstraße sorgte in den vergangenen Monaten für jede Menge Unmut. Insbesondere zwei Fragen beschäftigen die Anwohner: Wann ist hier endlich wieder freie Fahrt? Und was wird es den Einzelnen kosten?

Bereits zwei angekündigte Abschlusstermine, Mitte September und Ende November, sind verstrichen. Aber der 20. Dezember soll nun definitiv erreichbar sein. Dazu Bürgermeister Harm Kähler (FWG) auf Nachfrage unserer Zeitung: „Alle Gründungsarbeiten sind erledigt. Jetzt kommt nur noch das Pflastern. Wenn jetzt das Thermometer nicht auf zehn Grad minus fällt oder extrem starker Schneefall kommt, dann schaffen wir diesen Termin“.

Auch die Kosten sind entsprechend erhöht – wie teuer es genau wird, ist noch unklar. Laut Straßenbaubeitragssatzung tragen die zu 20 Prozent die Anwohner.

Die Politiker haben deshalb in ihren Gremien beraten, ob und wie man die finanzielle Keule für Anwohner umgehen kann. „Für große Grundstückte kann es in den fünfstelligen Bereich gehen. Das ist natürlich ein Hammer“, konstatierte Kähler auf der Gemeindevertretersitzung am Mittwoch. Hier stand unter anderem zur Debatte, ob Borstel-Hohenraden die Anwohnerbeteiligung nicht kurzerhand abschafft. War deren Erhebung bislang Pflicht, so gibt es jetzt rechtlich die Möglichkeit dazu. Für die Dorfstraßenbaustelle wäre es dafür nicht zu spät.

Die Straßenausbaubeiträge einfach abzuschaffen, stellt insbesondere angesichts des defizitären Haushalts der Gemeinde ein Problem dar. Denn: Das entstehende Haushaltsloch müsste geschlossen und anderweitig gegenfinanziert werden.

Dazu wäre eine erhebliche Erhöhung der Grundsteuer nötig. Kähler: „Das würde mehr Gerechtigkeit herstellen. Nahezu alle Einwohner der Gemeinde nutzen die Dorfstraße, nicht nur die Anlieger“, sagte er.

Auch Wiebke Dicks (SPD) empfand diese Lösung als gerechter: „Das wäre pro Haushalt eine Steuererhöhung von 7,50 Euro im Monat, 90 Euro im Jahr. Das ist wesentlich angenehmer und kalkulierbarer, als wenn wenige plötzlich 1000 oder 10 000 Euro zahlen müssen.“

Auch Arndt Kamowsky (FWG) empfand die starke Belastung Einzelner als ungerecht: „Es wäre ein faires Verfahren. Wir wollen weg davon, dass Wenige sehr viel zahlen und andere nichts. Aber wie? Das können wir nicht auf die Schnelle lösen.“

Trotz des immer wieder betonten Willens, die soldarische Variante zu wählen, sprachen letztlich zu viele Argumente dagegen. Dicks: „Beim Ausbau der Landesstraße 76, der Quickborner Straße, ist das Land der Baulastträger. Ein Drittel der Borstel-Hohenradener wohnt an dieser Straße. Die wären von der Erleichterung gar nicht betroffen, das wäre unfair“, sagte Dicks.

Kähler gab zu bedenken, dass eine Anhebung der Steuer auf einen bestimmten Wert über dem sogenannten Nivellierungssatz (eine Art Durchschnittssatz aller Gemeinden) auch andere Gemeinden belasten würde und langfristig zu immer weiteren Steuererhöhungen führen würde. Denn: Erhöht eine Gemeinde drastisch, erhöht das auch den Durchschnittswert. Defizitäre Gemeinden, und davon gibt es viele, sind aber angehalten, ihre Grundsteuern nach dem Nivellierungssatz zu richten. Sie wären folglich gezwungen, nachzuziehen. Da Borstel-Hohenraden aber immer über dem Satz bleiben müsste, würde es dazu kommen, dass die Steuern auch hier immer wieder nach oben korrigiert werden müssten – eine Aufwärtsspirale.

Ein schlagendes Argument für die Politik war zudem, dass Borstel-Hohernaden gar keine Rücklagen bilden darf – das ist eine Auflage für Gemeinden, die jedes Jahr ein Defizit einfahren. Die Mehreinnahmen würden von diesem Defizit aufgefressen – zur Konsolidierung des Haushalts. Und die Anwohner würden doch wieder belastet werden. „Wir würden im Grunde die Bürger verarschen“, bemerkte Ingo Grimm (CDU). Schatzmeister Martin Sahling (FWG) kommentierte: „Der Haushalt gibt es nicht her.“

Schnellschüsse waren unerwünscht. „Wenn wir etwas ändern, sollten wir es gründlich machen und so, dass es in der Zukunft auch für alle anderen Maßnahmen Gültigkeit hat“, konstatierte Sahling. Und Grimm bestätigte: „Wir sollten nicht aus reinem Aktionismus handeln, sondern erst dann, wenn wir ein sicheres, tragfähiges Konzept gefunden haben.“ Die Gemeindevertreter stimmten bei zehn Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und einer Enthaltung dagegen, die Straßenbaubeitragssatzung kurzfristig zu ändern oder abzuschaffen. Für die Anwohner der Dorfstraße heißt das, sie müssen zahlen. „Gratulieren können wir uns zu dieser Entscheidung nicht. Wer hier war, weiß, dass wir es uns nicht leicht gemacht haben“, schloss Kähler.

Die Reaktion unter den erschienenen Einwohnern war jedoch positiv. Einer raunte: „In Ordnung. Ich bin ja nicht nur Anwohner der Dorfstraße, sondern auch Bürger der Gemeinde.“ Ein anderer gratulierte dem Gremium zur reifen Entscheidung. Und noch einer sagte: „Ich zahle gern meinen Anteil.“