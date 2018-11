Region Pinneberg in Kürze : +++ Einbrüche im Kreis Pinneberg +++ Straßenreinigung in Elmshorn wird teurer +++ Schwimmhalle in Uetersen geschlossen +

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

06. November 2018, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg Einbruchserie im Kreis Pinneberg: Zwischen Freitag und Sonntag wurden insgesamt acht Einbrüche und versuchte Einbrüche gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, stiegen Diebe in ein Haus an der Elmshorner Straße in Pinneberg ein. Bei Versuchen blieb es am Ossenpadd und an der Prisdorfer Straße. In Quickborn erbeuteten Einbrecher an der Ginstertwiete Bargeld. Zwei Versuche scheiterten an der Timm-Kröger-Straße und der Fritz-Reuter-Straße. Zudem misslang ein Versuch am Dessaus Kamp in Uetersen. Bargeld erbeuteten Täter dagegen in einer Wohnung am Ebenholzweg in Schenefeld. Ob es einen Zusammenhang gibt, prüft die Polizei nun.

Elmshorn Die Stadt Elmshorn dreht an der Gebührenschraube: Erstmals seit 2007 wird die Straßenreinigung teurer. Die jährliche Gebühr je Meter Straßenfrontlänge steigt ab 2019 von 85 Cent auf 1,15 Euro bei wöchentlich einmaliger Reinigung. Bei zweimaliger Reinigung steigt die Gebühr von 1,70 Euro auf 2,30 Euro. Das hat der Ausschuss für kommunale Dienstleister beschlossen.

Uetersen Die Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle in Uetersen ist geschlossen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, musste sie aufgrund eines technischen Defekts an der Lüftungsanlage kurzfristig geschlossen werden. Voraussichtlich soll der Schaden bis Donnerstag, 8. November, behoben und die Schwimmhalle an dem Tag wieder geöffnet sein.

Schenefeld Kranzniederlegung zum Volkstrauertag: Schenefeld gedenkt am Sonntag, 18. November, den Kriegstoten. In der Stephanskirche in der Hauptstraße 39 beginnt um 10 Uhr ein Gedenkgottesdienst, anschließend setzt sich ein Zug begleitet von Feuerwehr und dem Musikzug Schenefeld zum Ehrenmal in Bewegung. Dort wird der Kranz niedergelegt.

Quickborn Jazzer der Alten Schule: Das QuSwing Ensemble macht am Sonnabend, 10. November, im Artur-Grenz-Saal, Am Freibad 7 in Quickborn, Halt. Ab 20 Uhr arbeiten sich die Musiker bei freiem Eintritt durch die unverwüstlichen Jazz-Klassiker.

Hamburg Der Hamburger Senat hat bestätigt, dass lediglich ein Prozent der Baustellen im Mehrschichtbetrieb betrieben werden – auf allen anderen ist nachmittags Feierabend. Die CDU wirft dem Senat „erhebliche Defizite“ beim Baustellenmanagement vor. CDU-Verkehrsexperte Dennis Thering fordert in dem Bereich einen Neustart und längere Arbeitszeiten auf den Baustellen.

Schleswig-Holstein Schleswig-Holsteins Grüne wollen bei der Europawahl im Mai die SPD überholen. „Platz zwei wäre gut, wir könnten uns daran gewöhnen“, sagt die Grünen-Landesvorsitzende Ann-Kathrin Tranziska aus Pinneberg. Ihre Partei habe angesichts der jüngsten Wahlergebnisse und der Umfragen Hoffnungen, im nächsten Europäischen Parlament mit mehr Grünen aus Deutschland vertreten zu sein als bislang (elf Mandate). Am Wochenende werden sich zwei Mitglieder für Schleswig-Holstein auf dem Grünen-Bundesparteitag bewerben.