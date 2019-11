Polizei sucht Zeugen : Einbruchserie im Kreis Pinneberg: Schmuck und Musikinstrument gestohlen

Besonders der Bereich rund um die Kreisstadt war betroffen. Die Täter waren allerdings nicht immer erfolgreich.

18. November 2019, 14:45 Uhr

Pinneberg | Am Wochenende ist es im Kreis Pinneberg erneut zu mehreren Einbrüchen gekommen. Bereits am vorvergangenen Wochenende schlugen Täter in Ellerbek, Pinneberg, Wedel und Uetersen zu. Wie die Polizei mitteilte, konzentrierten sich die Eindringlinge dieses Mal auf den Bereich rund um die Kreisstadt.

So hebelten am Freitag, 15. November, ein oder mehrere Einbrecher zwischen 19 und 21 Uhr das Fenster eines Einfamilienhauses in der Kummerfelder Straße in Borstel-Hohenraden auf. Sie stahlen Schmuck und machten sich anschließend mit ihrer Beute aus dem Staub.

Zwei Fälle in Halstenbek

Mehr Glück hatten ebenfalls am Freitag die Bewohner eines Halstenbeker Reihenhauses im Rotdornweg. Dort verschafften sich Unbekannte tagsüber zwar gewaltsam Zutritt zum Wintergarten des Hauses, gelangten aber nicht in die eigentliche Wohnung, da die Terrassentür durch einen heruntergelassenen Rollladen geschützt wurde.

Halstenbek war auch am Sonnabend das Ziel von Einbrechern: In der Dockenhudener Chaussee kletterten Unbekannte zwischen 9 und 10 Uhr durch das geöffnete Fenster eines Einfamilienhauses und stahlen unbemerkt von den anwesenden Hausbewohnern eine Bratsche sowie den passenden Instrumentenkoffer.

Beute machten Einbrecher auch in Tornesch: Zwischen 17.30 und 19 Uhr drangen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Von-Helms-Straße ein und entwendeten Schmuck.

Im Kummerfelder Bornbarg blieb es hingegen beim Versuch, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Hier bewahrte eine äußerst widerstandsfähige Terrassentür die Bewohner vor Schlimmerem.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 04101 2020 um Hinweise.

