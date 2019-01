Region Pinneberg in Kürze : +++ Einbruchschutz im Kreis Pinneberg +++ Wasserpreis in Holm stabil +++ Uetersen: Kleinkünstler gesucht +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

04. Januar 2019, 06:00 Uhr

Kreis Pinneberg „Mit 150 Anträgen gehört Pinneberg zu den Kreisen mit der höchsten Antragszahl im ganzen Land. Darin spiegelt sich wieder, dass die Wohnungseinbruchskriminalität im Hamburger Umfeld besonders ausgeprägt ist. Deshalb haben wir uns als Pinneberger Landtagsabgeordnete besonders dafür eingesetzt, dass das Einbruchschutz-Programm verlängert wird“, teilt Peter Lehnert, CDU-Landtagsabgeordneter, unserer Zeitung schriftlich mit. Seine Parteikollegin Barbara Ostmeier ergänzt: „Mit dem Haushalt 2019 wird das erfolgreiche Einbruchschutz-Programm der letzten Jahre fortgesetzt. Auf Initiative der CDU-Fraktion haben die Koalitionsfraktionen erneut 1 Million Euro an Fördermitteln bereitgestellt, um Häuser und Wohnungen vor Wohnungseinbrüchen zu schützen“.

Holm Der Kubikmeterpreis für Frischwasser beläuft sich in den Dörfern Moorrege, Holm, Hetlingen, Heist, Haselau und Haseldorf seit 2013 auf 1,50 Euro. Daran wird sich auch 2019 nichts ändern. Das hat der Ausschuss des Wasserbeschaffungsverbandes Haseldorfer Marsch (WBV) auf seiner Haushaltssitzung in Ladiges Gasthof in Holm beschlossen. Neu gewählt wurde Tobias Zeitler zum stellvertretenden Vorstandsmitglied für Holm.

Uetersen Gesucht werden junge oder auch jung gebliebene Talente: An der Rosenstadtschule ist für sie eine Kleinkunstbühne, der Showroom, aus der Taufe gehoben worden. Der erste Abend war in der Aula der Gemeinschaftsschule an der Seminarstraße. Und an diesen Erfolg sollen sich viele weitere Veranstaltungen unter dem Motto „Du hast das Talent − Wir haben die Bühne“ anschließen.

Elmshorn/Tornesch Drei Tage lang wurde sie vermisst, am Donnerstagnachmittag wurde die Hündin Leni nun in Tornesch gefunden. Sie war in der Neujahrsnacht um kurz nach 0 Uhr in Elmshorn entlaufen.

Schenefeld Der Schenefelder Tennisclub soll stärker integriert werden in das Ganztagsangebot der Schulen. Die Vorsitzende Aenne von Wurmb berichtet im Interview: „Wir kooperieren mit dem Verein Rasselbande im Rahmen der betreuten Grundschule, hatten im Sommer einen Tag mit der Rasselbande gestaltet und wollen ein fester Bestandteil des Nachmittagsangebotes werden.“

Quickborn Die Verhandlungen der Stadt Quickborn mit den Landesforsten Schleswig-Holstein über die künftigen Eigentumsverhältnisse für das Gelände im Himmelmoor, auf dem das einstige NS-Strafgefangenenlager und heutige Henri-Goldstein-Haus steht, sind ins Stocken geraten. Grund sind die finanziellen Forderungen der Eigentümerin, die der Verhandlungsführer der Stadt Quickborn, Bürgermeister Thomas Köppl (CDU), als unangemessen und überzogen bezeichnet hat. Damit bleibt weiter offen, wann die Gedenkstätte durch den Trägerverein realisiert werden kann.

Wedel Ein gemeinsamer Flyer ist das Zeichen nach außen, Unterstützung und Austausch der inhaltliche Gewinn: Der ambulante Hospizdienst Wedel hat sich mit dem Pinneberger Dienst zum ambulanten Hospizdienst Pinneberg-Uetersen-Wedel zusammengeschlossen. „Wir haben immer schon zusammengearbeitet, zum Beispiel bei den Schulungen zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter“, erläutert Dörthe Bräuner, die seit 2015 als hauptamtliche Kraft die Wedeler Geschäftsstelle leitet.

Hamburg Ein neuer Service für Krankschreibungen per WhatsApp stößt bei Ärztevertretern auf Kritik. Die Ärztekammern in Hamburg und Schleswig-Holstein raten von der Nutzung des Online-Angebots der Hamburger Firma AU-Schein ab – „allein schon aus datenschutzrechtlichen Gründen“, wie der Ärztliche Geschäftsführer der schleswig-holsteinischen Kammer, Carsten Leffmann, am Donnerstag sagte.

Schleswig-Holstein Der Naturschutzbund (Nabu) sucht Helfer für seine neunte Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ von Freitag bis Sonntag. Von Amsel bis Zaunkönig: Als kleine Hilfe hat shz.de einen Spickzettel vorbereitet.