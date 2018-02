Zeugen gesucht : Einbruch in Quickborner Schnellrestaurant

Unbekannte Täter brachen den Tresor auf und stahlen mehrere tausend Euro.

von Cindy Ahrens

19. Februar 2018, 14:58 Uhr

Quickborn | In ein Quickborner Fastfood-Restaurant ist in der Nacht zum vergangenen Freitag eingebrochen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, drangen Unbekannte zwischen 02.45 und 05.15 in die Lokalität „Auf dem Halenberg“ ein. Mit Hilfe von elektrischen Werkzeugen brachen sie den Tresor auf und entnahmen Bargeld in einem fünfstelligen Wert.

Nun sucht die Kriminalpolizei Pinneberg nach Zeugen, die während der Nacht Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder Geräusche wahrgenommen haben. Hinweise nehmen die Beamten per Telefon unter (04101) 2020 entgegen.

