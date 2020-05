Zeugen gesucht : Einbruch in Polstereigeschäft in Halstenbeker Wohnmeile

Die Täter lösten den Alarm aus und flüchteten unerkannt.

von Felisa Kowalewski

11. Mai 2020, 12:51 Uhr

Halstenbek | In der Nacht von Sonntag auf Montag (10. auf 11. Mai) ist es zu einem Einbruch in ein Möbelgeschäft in der Halstenbeker Wohnmeile an der Gärtnerstraße gekommen. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit.

Nach Informationen von shz.de handelt es sich bei dem Geschäft um „Seats and Sofas“, einen Polstermöbelhändler.

Alarm ruft Polizei auf den Plan – Täter flüchten unerkannt

Nach Angaben der Polizei wurde gegen 0.45 Uhr der Alarm in dem Geschäft ausgelöst. Die Polizei fand daraufhin Einbruchsspuren: Unbekannte Täter hatten sich Zutritt zu dem Gebäude verschafft.

Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Tatort. Polizeidirektion Bad Segeberg

Noch keine Angaben zu Beute möglich

Die Schadenssumme wird bisher auf 500 Euro geschätzt – ob etwas gestohlen wurde, werde noch ermittelt. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (04101) 2020.

