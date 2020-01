Mehr als 20.000 Euro Schaden : Einbruch in Pinneberger Fahrradgeschäft: Diebe stehlen mehrere E-Bikes

Insgesamt klauten die Täter zehn Fahrräder. Die Polizei sucht nach Zeugen.

von René Erdbrügger

22. Januar 2020, 16:15 Uhr

Pinneberg | Nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Pinneberg ermittelt die Kriminalpolizei und bittet hierzu um Hinweise aus der Bevölkerung. In der Nacht von Sonnabend, 18., auf Sonntag, 19. Januar, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Fahrradgeschäft in der Diesterwegstraße im Pinneberger Stadtteil Thesdorf.

Laut Angaben der Polizei wurden insgesamt zehn Fahrräder entwendet, darunter waren auch mehrere E-Bikes. Der Sachschaden liegt bei etwa 23.000 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter zum Abtransport der Räder ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

Möglicherweise sei dies jemandem aufgefallen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon (04101) 2020 mit der Kriminalpolizei Pinneberg in Verbindung zu setzen.

