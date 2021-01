Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Bäcker-Schlüter-Filiale in Rellingen-Krupunder

In der Nacht von Sonntag auf Montag (3. auf 4. Januar) brachen Unbekannte in den Laden in der Altonaer Straße ein.

von Felisa Kowalewski

05. Januar 2021, 17:17 Uhr

Rellingen | Einbruch bei Bäcker Schlüter: In der Nacht von Sonntag auf Montag (3. auf 4. Januar) ist die Filiale der Halstenbeker Bäckerei in der Altonaer Straße in Rellingen überfallen worden. Das teilte die Polizeistation Bad Segeberg am Dienstag (5. Januar) mit. Ob und was gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest.

Täter kamen in der Nacht

Nach aktuellen Erkenntnissen brachen die Täter zwischen 17 Uhr am Sonntag und 4.30 Uhr am Montagmorgen gewaltsam in die Räume der Bäckerfiliale ein.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Pinneberg übernommen. Sie bittet nun Zeugen, auffällige Beobachtungen im genannten Zeitraum unter der Telefonnummer (04101) 2020 zu melden.