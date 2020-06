Pinneberg : Einbruch in Autohaus: Täter wollten Tresor mit Kundenfahrzeug von der Wand reißen

Auch ein Trennschleifer kam zum Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen.

von Johanna Ulrich

17. Juni 2020, 13:50 Uhr

Pinneberg | Bislang unbekannte Täter sind ins Autohaus Reimers in der Straße An der Mühlenau in Pinneberg eingebrochen. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen, 13. und 15. Juni, machten sie sich an dem Tresor des Geschäfts zu schaffen. Die Polizei sucht nach Zeugen und ermittelt wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls.

Spurenlage

Den Ermittlungen zufolge versuchten die Einbrecher zunächst den Tresor mit einem Trennschleifer zu öffnen, der Versuch missglückte. Anschließend versuchten die Täter den Tresor mit einem Kundenfahrzeug und einer Kette von der Wand zu reißen. Ohne Erfolg.

Ermittlungen dauern an

Ob die Einbrecher Diebesgut erlangten, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg. Der Sachschaden wird derweilen auf mindestens 5000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe: Wer während der Tatzeit Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die verdächtig erschienen, kann sich unter Telefon (04101) 2020 melden.

