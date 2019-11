Fälle in Halstenbek und Tornesch : Einbrecher stehlen Laptop und Schmuck: Polizei sucht Zeugen

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Es waren bei weitem nicht die ersten Einbrüche in diesem Herbst.

von Florian Kleist

21. November 2019, 12:40 Uhr

Halstenbek/Tornesch | Die Einbrecher kamen am Abend und sie hatten es jeweils auf Schmuck abgesehen: Wie die Polizei mitteilte, waren bislang unbekannte Täter am Mittwochabend, 20. November, in ein Haus an der Feldstraße in Halstenbek eingedrungen. Außer dem Schmuck stahlen sie hier einen Laptop.

Im Laufe des Tages hatten Einbrecher bereits in einem Haus in der Straße An der alten Kapelle in Tornesch zugeschlagen. Sie verschafften sich auch in diesem Fall gewaltsam Zutritt zum betroffenen Einfamilienhaus und flohen dann unerkannt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, denen im Bereich der jeweiligen Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Hinweise nehmen die Beamten jederzeit unter Telefon 04101 2020 entgegen.

