Die Polizei hat zwei 18- und 23-jährige Deutsche festgenommen, die im Verdacht stehen, in das Vereinsheim eines Sportvereines in Hamburg-Ottensen eingebrochen zu sein. Die beiden Männer lösten allerdings beim Betreten der Räumlichkeiten einen stillen Einbruchsalarm aus. Die Männer hatten sich dort in einer Kabine in der Herrentoilette eingeschlossen. Beide wurden vorläufig festgenommen.



von Barbara Glosemeyer

erstellt am 28.Mai.2017 | 13:57 Uhr