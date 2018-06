Einblicke in fremde Gärten

Die Aktion „Offener Garten“ schickt Naturfreunde auf Entdeckungstour / Über 250 private Oasen und Betriebe warten auf Besucher

von shz.de

09. Juni 2018, 16:00 Uhr

„Die pralle Sonne auf dem Rücken, während man sich über Schaufel oder Hacke beugt oder beschaulich den warmen, duftenden Lehmboden riecht, ist heilender als manch eine Medizin“, lautete schon vor über 120 Jahren eine Erkenntnis des amerikanischen Schriftstellers Charles Dudley Warner. Und dieser Zauber hält noch heute an. Denn anders lässt sich kaum erklären, warum so viele Naturfreunde ihre Gärten zu blühenden und grünen Oasen und private Rückzugsorte verwandeln und nicht selten viel Geld und Zeit investieren.

Wer Lust hat, fremde Gärten zu erkunden und sich durch Gespräche mit anderen Hobby-Gärtnern inspirieren zu lassen, der wird sicherlich Freude an der Aktion „Offener Garten“ haben. Knapp 250 Gärten öffnen jedes Jahr in Schleswig-Holstein und Hamburg ihre Pforten für Gartenbegeisterte. Die Privatgärten bilden ein „Grünes Band” in der Metropolregion Hamburg. Ein Band, das in vielerlei Hinsicht verbindet: Gartenbesitzer und Garteninteressierte, Pflanzensammler und Fotofans und Wochenendausflügler. Und natürlich gibt es auch im Kreis Pinneberg vieles zu entdecken, denn elf Gärten und Projekte machen bei der Aktion mit.

Seit dem Jahr 2000 gibt das Team „Offener Garten“ mit dem Gartenführer eine gute Möglichkeit, eine eigene Tour durch die Region zu planen, was auch jedes Jahr etwa 500 000 Besucher machen. So groß ist die Verlockung, hinter den Zaun des Nachbarn zu schauen.

Die Vielfalt der Grunanlagen ist beeindruckend und reicht von klassischen Bauerngärten, über modern und kühl anmutende Steingärten bis hin zu Biotopen mit blühenden Wildpflanzen, Bienen, Käfern und anderen kleinen Wildtieren. Wer sich jetzt einen Überblick über Veranstaltungen, Gartenbeschreibungen und Öffnungszeiten verschaffen möchte, sollte sich die Aktionsbroschüre „Offener Garten“ besorgen. Der Gartenführer (70 Seiten) kann im Internet bestellt werden.

www.offenergarten.de