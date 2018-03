„Ein Zugpferd zieht nicht mehr“

Zum Ende der Wahlperiode: Rellinger Politiker im Rat verabschiedet / Gekränkte SPD sorgt vorab für heftigen verbalen Schlagabtausch

von Dietmar Vogel

24. März 2018, 16:00 Uhr

Eine janusköpfig gleiche Veranstaltung. So dürfte die Sitzung des Rellinger Gemeinderats am Donnerstagabend in Erinnerung bleiben. Die ersten 30 Minuten waren verbal vergiftet wie selten im sonst nüchtern diskutierenden Gremium. In der zweiten Hälfte fanden die Politiker wieder zur Sachlichkeit zurück. Mehrheitlich wurde der Weg dafür geebnet, den Ausbau des verkehrlich überlasteten Knotenpunkts Hauptstraße/Tangstedter Chaussee durch Grundstücksankäufe auf den Weg zu bringen. Zu guter Letzt wurden zum Teil mehr als vier Jahrzehnte der Gemeinde ehrenamtlich dienende Politiker in der letzten Sitzung vor der Kommunalwahl am 6. Mai verabschiedet.

Im Detail: Es war ein Wort, das an die SPD-Fraktion gerichtet und in der Sitzung des Gremiums am 5. Dezember 2017 gefallen war – „Nestbeschmutzer“. Gesagt hatte es Ratsherr Rolf-Rüdiger Schmidt (CDU) – auf den Antrag der SPD „zur Sicherheitsüberprüfung des Jugendtreffs Oase“. Der Christdemokrat hat laut SPD der Partei vorgeworfen, die Verwaltung in Misskredit gebracht zu haben. Der Antrag sei „verwerflich und Nestbeschmutzung“.

SPD-Chef und Ratsherr Christian-Matthias Zimmermann ergriff das Wort. Er bezeichnete den aus der Zoologie entlehnten Begriff „Nestbeschmutzer“, der Menschen als „undankbar, unverschämt und hinterhältig“ bezeichne, als historisch einmalig für Rellingen. Er, Zimmermann, der in Berlin in einem Pfarrer-Haushalt aufgewachsen und selbst Theologie studiert hat, lebe nach dem Prinzip Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit: „Die rustikal ländliche Streitkultur bin ich nicht gewohnt.“

Zimmermann wehrte sich gegen die „politische Verunglimpfung“. Der Kommunalpolitiker nahm letztendlich auch Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) in die Pflicht: Von ihm habe er eine Reaktion erwartet. „Ein Ordnungsaufruf“ wäre angemessen gewesen. „Oder ergreifen Sie Partei?“

Christdemokrat Schmidt, der sich direkt angesprochen fühlte, reagierte ähnlich scharf: „Sie können nicht mit Kritik umgehen. Dabei sind Sie doch Meister im Austeilen. Eine Entschuldigung verlangt eine vorausgegangene Verfehlung. Die kann ich für mich nicht erkennen“, sagte Schmidt in Richtung der SPD. Es sei ihm um die Sache, nicht um Personen gegangen. Schmidt verurteilte im Gegenzug die SPD-Kampagne in bezug auf die Oase. Und bezog sich auf die Aussage, dass die CDU sich schämen solle, „dass Rellinger ihre Kinder in diese schäbige Bude schicken müssen“.

Achim Diekmann, für die Grünen seit 2008 im Rat, versuchte als Schlichter die Streithähne zu mäßigen. „Wir sind Kommunalpolitiker. Geschliffene Reden müssen nicht von uns erwartet werden.“ Der Jugendausschussvorsitzende räumte aber auch ein, dass „der Ausruf der CDU nicht hilfreich war und das Diskussionsklima vergiftet hat. Das fand ich blöd.“

Punkt. Aus. Danach gab es nur noch wohlklingende Worte und ein Blumenmeer. Besonders eine politische Gallionsfigur, einem „Zugpferd gleich, das nicht mehr zieht“, wurde auf den Schild gehoben: Eckhard Schlesselmann (CDU). Seit 40 Jahren in nahezu allen Gremien aktiv und als Bürgermeister-Vize im „Einsatz für die Heimatgemeinde“, wie es der ebenfalls scheidende Bürgervorsteher Henry Behrmann (CDU) formulierte. „Danke für Deine Tätigkeit“, sagte Behrmann in seinem unnachahmlich trockenen Humor. Und lud um 20.04 Uhr zum Friedens-Bier ein.