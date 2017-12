„Ein wohlgeformtes Gebäude“

vergrößern 1 von 3 Foto: Heiderhoff (2) 1 von 3

Drei Dinge sind an einem Gebäude zu beachten: Dass es am rechten Fleck stehe, wohlgeformt und vollkommen ausgeführt sei. Mit solchen Worten beschrieb schon Goethe, auf welche Dinge es beim Errichten von Gebäuden ankommt. Mit einem Richtfest haben die Beteiligten und Gäste den Neubau an der Rellinger Brüder-Grimm-Schule (BGS) eingeweiht. Bauleiterin Jana Schuldt (Foto) sprach eien traditionellen Richtspruch und ließ das Glas zerschellen.

„Ich danke an dieser Stelle noch einmal allen Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit und besonders Schulleiterin Swantje Schütterle sowie der Leiterin der Betreuung Melanie Bonatz mit Team“, sagte der Bauausschussvorsitzende Eckhard Schlesselmann (CDU). Es habe sich um eine „richtige und mutige Entscheidung gehandelt, die hier auf den Weg gebracht wurde.“

Beim Bauvorhaben handele es sich sowohl um eine Investition in die Zukunft der Kinder als auch in die Zukunft der Gemeinde. „Sinkende Schülerzahlen machen uns nicht zu schaffen“, erläuterte Schlesselmann. Auch Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) betonte, dass die Gemeinde „massiv in die Schulstandorte“ investiere und die BGS fit für die Zukunft gestalte. Seine Aussage untermauerte der Bürgermeister mit einem Zitat von Benjamin Franklin: „Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen.“ Der Bürgermeister bedankte sich bei den beteiligten Firmen dafür, im „Zeit und Kostenplan“ zu sein.

Die Beteiligten haben laut Schlesselmann lange Zeit auf ein neues Schulgebäude sowie einen historischen, entsprechend den heutigen Anforderungen modernisierten, Altbestand hingearbeitet. Schlesselmann richtete schließlich ein „dickes Lob an die Gemeindevertretung, die beschlossen hatte, den Bau zu verwirklichen.“

Mit einer Investitionssumme von etwa 6,8 Millionen Euro habe die Gemeinde verdeutlicht, welchen Stellenwert sie einer guten Schulbildung der Kinder beimesse. Der technische Bauleiter David Beverungen erinnerte an den „langen Weg von der Planung hin zur Baugenehmigung“. Die Herstellung des Gebäudes habe man nicht, wie damals geplant, an einen General-Unternehmer vergeben können. Denn auf die Ausschreibungen bewarben sich keine Bauunternehmer. Die Gewerke wurden daraufhin in Einzellosen ausgeschrieben.

Mit dem Rohbau wurde der zweistöckige Neubautrakt erweitert, der das historische Verwaltungsgebäude aus den 1930er Jahren sowie das dahinter liegende Acht-Klassen-Haus miteinander verbindet. Integriert in den Rohbau ist ferner eine Mensa für 200 Kinder einschließlich Küche.

Der Erweiterungsbau soll vor den Sommerferien, im Jahr 2018, an die Nutzer übergeben werden. Anfang Mai sollen die Arbeiten am Rohbau beginnen. Der Altbau wird in den Sommerferien 2018 saniert. Geplant ist ferner, ein neues Kleinspielfeld in der Nähe des DRK-Areals zu errichten. Mit dem Bauvorhaben geht es nun in die Endphase. Der Innenausbau soll in den Wintermonaten im Fokus stehen.

Rellingen investiert parallel in den Ausbau von drei Standorten: Außer der BGS noch an der Caspar-Voght-Schule (CVS) für die Gymnasiale Oberstufe bis 2020 sowie an der Erich Kästner Schule (EKS).