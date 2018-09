Ein Wiedersehen mit Pinnebergs Feuerkünstler

von René Erdbrügger

„Das war der geilste Feuerteufel aller Zeiten“, erinnert sich Dieter Bohlen an diesen Künstler: Hannes Schwarz (Foto, 34) stand bereits vor neun Jahren auf der Supertalent-Bühne und schaffte es damals unter die letzten zehn Talente bis ins Finale. Am kommenden Sonnabend, 22. September, gibt es ein Wiedersehen mit Hannes Schwarz, der in Pinneberg und auf Mallorca lebt. Dann ist er zu Gast in der RTL-Sendung „Das Supertalent“. „Ich will euch zeigen, wie gigantisch meine Shows geworden sind“, sagt er. Ob Hannes Schwarz Jury und Publikum erneut für seine Feuershow begeistern kann, erfahren die Zuschauer am Sonnabend ab 20.15 Uhr auf RTL.