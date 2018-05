Ein wenig mehr Hoffnung

Die Chancen des Hamburger SV auf den Klassenerhalt sind aber immer noch gering

von shz.de

05. Mai 2018, 10:00 Uhr

Die Chancen des Hamburger SV auf den Klassenerhalt sind zwar immer noch nicht groß. Aber die Aussichten sind besser als vor dem vergangenen Spiel in Wolfsburg, das der Dino mit 3:1 gewann. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Hamburger nach dem Saisonende einen der letzten beiden Plätze in der Fußball-Bundesliga belegen, liegt bei etwa 75 Prozent. Das besagt zumindest das Rechenmodell von Jan-Peter Börnsen. Der Doktor der Physik hatte schon in der vergangenen Woche vom Computer berechnen lassen, ob die Hamburger das Wunder schaffen. Damals sprachen noch mehr als 80 Prozent für den direkten Abstieg. Am wahrscheinlichsten ist weiterhin, dass die Hanseaten 17. bleiben. Die Quote liegt bei 71,58 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, noch hinter Köln auf Platz 18 zurückzufallen, liegt dagegen nur bei 3,39 Prozent. Die Quote für Relegationsplatz 16 beträgt 18,9 Prozent. Sogar Platz 15 (5,11 Prozent) oder Rang 14 (1,02 Prozent) sind möglich.

Der HSV belegt derzeit mit 28 Punkten Platz 17. Wolfsburg auf Relegationsplatz 16 hat 30 Punkte. Davor zittern auch noch Freiburg und Mainz mit 33 Punkten um den Klassenerhalt. Der HSV kann am 33. Spieltag auf Platz 16 springen, aber auch endgültig absteigen. Sollte der Dino in Frankfurt verlieren und Wolfsburg in Leipzig punkten, wäre der Gang in die zweite Liga besiegelt. Selbst ein Unentschieden würde den Niedersachsen bei einer Hamburger Pleite reichen. Dann hätten sie drei Punkte Vorsprung auf den HSV und die deutlich bessere Tordifferenz. Bei einem Sieg würde der Abstand fünf Punkte betragen.

Ein Erfolg könnte den Hanseaten bei einer VfL-Niederlage Platz 16 bescheren. Bei einem Wolfsburger Remis wären dann beide Teams punktgleich. Sollte sich der Abstand zum VW-Klub nicht vergrößern, darf der HSV zumindest weiter hoffen und bestreitet am 12. Mai im Volksparkstadion gegen Mönchengladbach ein Endspiel um den Klassenerhalt. Wolfsburg empfängt am letzten Spieltag den 1. FC Köln.