Ein Verein beschreitet neue Wege

Seit Beginn dieses Jahres ist Milan Theuerkorn Vorsitzender des Prisdorfer Sportvereins (TSV). Neu ist nicht nur er – der gesamte Vorstand und weitere treue Begleiter des Vereins haben ihre Ämter niedergelegt. „Es ist niemand im Gram gegangen. Das ist ganz wichtig,“ so Theuerkorn.

Besonders einen Aspekt sieht der neue Vorsitzende: „Natürlich stehen nun strukturelle Veränderungen ins Haus – wer lange hier agiert hat, möchte an so einer Stelle vielleicht den Schritt nicht mehr mitmachen. Das ist auch total legitim. Alle waren lange dabei, jeder hat rechtzeitig Bescheid gegeben und seine Sachen vorbildlich übergeben.“

Innerhalb dieses Jahres ist der Vorstand komplett neu besetzt worden, die Geschäftsstellenleitung Erika Hoyer wird zum Dezember nach langen Jahren ausscheiden. „Auch unser Hausmeisterehepaar wird uns verlassen“, sagt Theuerkorn mit Bedauern, aber Verständnis. „Das erste halbe Jahr waren wir vor allem mit Neubesetzungen beschäftigt“, erläutert er. „Außer der Pressewartin ist es für alle Positionen gelungen.“ Das ist keine Selbstverständlichkeit. Der alte Vorsitzende, Wolfgang Schürmann, habe aus Mangel an einem Nachfolger den Posten schon länger bekleidet als eigentlich vorgesehen.

Schließlich hatte er sich dennoch zum Rücktritt entschieden. Der aufwühlende Aufruf habe Theuerkorn zum Jahresbeginn dazu motiviert, selbst du kandidieren: „Ich fühle mich mit Prisdorf und diesem Verein verbunden. Ich hätte es ganz schlimm gefunden, wenn der Verein führungslos geworden wäre“, so Theuerkorn. „Leider sind immer weniger Menschen bereit, Ehrenämter zu bekleiden. Dabei ist das Ehrenamt das Salz in der Suppe.“



Zeitliche Ressourcen werden knapper





Theuerkorn und seine Mitstreiter wollen nun effektiver werden. „Wir müssen Ressourcen bündeln. Es steht einfach weniger Zeit zur Verfügung, gerade wenn jüngere Leute nun die Ämter übernommen haben“, sagt er. Er selbst arbeitet im Schichtdienst in der Hamburger Leitstelle des Rettungsdienstes, hat einen kleinen Sohn, die Geburt eines zweiten Kindes steht unmittelbar bevor. Er trainiert selbst eine Volleyballmannschaft und spielt noch aktiv , verfolgt die Lokalpolitik mit. Anderen Amtsträgern geht es nicht anders.

Mehr Kooperationen unter den Sportvereinen verschiedener Gemeinden sei der Schlüssel. Das gelte auch innerhalb Prisdorfs: „Zum Beispiel mit dem Tennisverein – zwei Sportvereine in so einem kleinen Ort, dann auch noch in räumlicher Nähe: Das sind Ressourcenfresser.“ Gemeint ist aber keinesfalls die Überflüssigkeit eines Vereins, sondern eine sinnvolle Zusammenarbeit. Während der Tennisverein vier Hallen hat, verfügt der TSV nur über zwei Außenplätze. Mit dem Vorsitzenden des Tennisvereins habe er bereits das Gespräch gesucht und offene Türen eingerannt. Gerade vor der Politik müsse man als „eine Stimme sprechen“, sei der Konsens des Gesprächs gewesen.

Kooperationen gebe es bereits mit dem Kummerfelder Verein: Der TSV habe keine Fußballsparte, in Kummerfeld gibt es kein Handball. Man trainiere auf den Plätzen der anderen, schicke Mitglieder in fehlenden Sparten zu den Kollegen.

Nicht gesehen fühlt sich Theuerkorn von der Politik. Der Verein sei schlecht ausgestattet, bekomme wenig Unterstützung. „Der Bürgermeister hat mir klar gesagt, wir bekommen nur für die Kinder Zuschüsse“, so Theuerkorn. „Wir haben aber 700 Mitglieder, von denen 340 Erwachsene sind. Das müssen wir ganz alleine schaffen.“ Auch die Ausstattung der Anlage sei schlecht. „Wir haben das Gelände hier zur Verfügung, und wir dürfen kostenlos die Sporthalle am Hudenbarg nutzen“, sagt der Vorsitzende. „Die Halle dort würde ohne uns aber die gleichen Kosten verursachen, nur nicht genutzt,“ sagt er. Zudem würde sie für vielfältige Veranstaltungen genutzt werden, was häufig zu Platznot für den Verein führe. „Wir bräuchten hier eine eigene Halle. Oder wenigstens eine Drainage auf dem Außenplatz, der steht schon wieder unter Wasser. Theuerkorn, der die Sitzungen der Politik als Zuhörer regelmäßig verfolge, hat den Eindruck, der Verein käme zu kurz. „Ich sehe ja, wie andere Gemeinden mit ihren Vereinen umgehen, was die haben.“

Dennoch hat er auch Verständnis: „Gesamtpolitisch sehe ich schon die Schwierigkeiten und die hohen Kosten die zum Beispiel auch durch die Eisenbahnbrückensanierung auf die Gemeinde zukommen. Aber ich bin Vereinsvorsitzender und aus unserer Perspektive ist der Einsatz der Gemeinde sehr enttäuschend.“ >Nächste Woche: Uwe Hölting, Vorsitzender des Borstel-Hohenradener Männergesangsvereins