Ein Umzug der Superlative

Waldenau feiert im Oktober Landeserntedankumzug / Sponsoren werden gesucht / Flohmarktstandvergabe startet

von shz.de

23. April 2018, 16:30 Uhr

„Eigentlich steht das Fest bereits. Zumindest der Teil nach der Kirche“, sagte Volker Brammer, stellvertretender Vorsitzender des Bürgervereins Waldenau-Datum von 1934. Der Organisator des Erntedankumzugs, dem größten in Schleswig-Holstein, stellte beim Arbeitstreffen die wichtigsten Punkte vor. Sechs Spielmannszüge werden den Umzug am Sonntag, 7. Oktober, begleiten. Auf dem Festplatz und im Festzelt gibt es Livemusik. Der Umzug wächst von 55 auf 60 Wagen. „Wir bieten so noch einige Plätze mehr“, erläuterte Brammer. Denn in diesem Jahr richtet der Bürgerverein den Umzug nicht nur zum 70. Mal in seiner gewohnten Form aus, sondern auch das Landeserntedankfest – wie zuletzt im Jahr 2010.

Der offizielle Teil wird auf dem Lindenhof-Datum stattfinden, wo auch der Gottesdienst ausgerichtet wird. Bischöfin Kirsten Fehrs wird die Andacht halten. Die Landjugend Schleswig-Holstein soll die Erntekrone binden und in die Kirche tragen. „Wir erwarten etwa 500 Gäste“, sagt Jürgen Hilbers (kleines Foto, rechts), Vorsitzender des Bürgervereins. Die Reithalle soll mit Strohballen ausgestattet werden, um entsprechend viele Sitzplätze zu bieten. Die Kollekte wird für die Initiative „Brot für die Welt“ gesammelt. Der Gottesdienst soll in Gebärdensprache übersetzt werden und auch Schriftdolmetscher sollen die Inhalte vermitteln.

Im Anschluss an den Gottesdienst werden Werner Schwarz, Präsident des Bauernverbands Schleswig-Holstein, und Ulrike Röhr, Vorsitzende des Landfrauenverbands Schleswig-Holstein, die Festreden halten. Zudem soll der Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung sprechen. „Robert Habeck wird es wohl bis dahin nicht mehr sein. Wir hoffen aber, dass sein Nachfolger dabei sein wird“, sagte Hilbers. Zudem soll über die Landeskirche Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angefragt werden. „Es wäre doch toll, wenn der Chef hier sprechen würde“, sagte Brammer.

Was schon klar ist: Der Jappoweg ist am Umzugstag von 8 bis 21 Uhr gesperrt. „Es kommen nur Fahrzeuge durch, von denen das Kennzeichen hinterlegt ist. Das gilt auch für Aussteller und Zugfahrzeuge“, sagt Brammer. Denn die Sicherheitsauflagen seien verschärft worden. „Wir machen in diesem Jahr das Dorf dicht“, so der Organisator des Festumzugs. Am 20. August soll das finale Planungstreffen mit Landfrauen, Bauernverband, Landjugend auf Landesebene, Kirchenkreis, Landeskirche und dem Bürgerverein stattfinden. „Dann muss alles stehen“, so Brammer.

Das gelte vor allem für die Finanzierung. „Auch wenn wir das Landeserntedankfest ausrichten, heißt es nicht, dass wir plötzlich alles vom Land bekommen“, sagte Bammer. Daher geht der Bürgerverein auf Sponsorensuche. „In den letzten Jahren hat es immer gut geklappt und ich hoffe, dass es in diesem Jahr genauso wird“, sagte Hilbers. Wer den Umzug finanziell unterstützen will, kann sich unter (0 41 01) 6 61 86 oder per E-Mail an info@waldenau.de bei ihm melden. >

www.waldenau.de