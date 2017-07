„Ein Traum wird endlich wahr“

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Beate Büchner als Vorstandsvorsitzende, der Steuerberater Hans-Peter Bockelmann, Ratsherr und Bürgermeister-Vize Helmuth Ahrens (CDU) sowie der Kaufmann André Ewert – sie alle verkörpern eine Sache: die gemeinnützige Bürgerstiftung Bruno Helms aus Halstenbek. Sie handeln nach dem Prinzip: „Hilfe zur Selbsthilfe“. Auch ihre jüngsten Aktionen sorgen für Schlagzeilen. Die Handballer der Halstenbeker Turnerschaft (HT) sowie die Kinder der DRK-Kita am Verbindungsweg konnten von der Großzügigkeit der Einrichtung profitieren.

Die Fakten: Zum dritten Mal sorgt die Helms-Stiftung dafür, dass ein Groß-Event der Spielgemeinschaft HTS BW 96 Handball – die SG besteht aus den Handballabteilungen von Blau Weiß 96 Schenefeld und der HT – unterstützt. Mit einer vierstelligen Euro-Summe. Beim HT-Beach-Cup konnten somit alle Siegerprämie für die Kinder und Jugendlichen ausgezahlt werden.

„Für uns ist das eine gewaltige Hilfe, um diese Events durchzuführen“, sagt Jan Krohn, Mitorganisator des Cups und Betreuer der weiblichen C Jugend 1. „Schon in 2016 hat uns die Bürgerstiftung bei der Finanzierung des Beach-Cups mit 1000 Euro unterstützt. Auch das BPJ-Turnier im Januar 2017 bekam diese finanzielle Spende. Ohne diese Bereitschaft zur Hilfe, wäre es für uns unmöglich Turniere auf diesem Level zu organisieren“, so Krohn weiter.

Beim diesjährigen Event strömten während der zwei Tage etwa 2200 Aktive und Besucher auf die Anlage am Bickbargen. 130 Teams kämpften um die jeweiligen Siege in ihren Altersklassen. Der Beach Cup 2018 werde voraussichtlich am 23. und 24. Juni stattfinden, so Krohn. „Hoffentlich dann wieder mit der helfenden Unterstützung durch die Bürgerstiftung Bruno Helms.“

Über die konnten sich aktuell auch die 100 Kinder in sechs Gruppen und das 18-köpfige Erzieherteam der DRK-Kita im Halstenbeker Verbindungsweg 21 freuen. Leiterin Heike Zintsch war bei der offiziellen Einweihung des von der Helms-Stiftung gespendeten Boden-Trampolins immer noch gerührt von der großen Geste. „Ein Traum wird endlich wahr“, sagte die Kita-Chefin im Beisein von Stiftungs-Vorstand Beate Büchner. Am 17. Mai habe sie erste Gespräche mit Büchner geführt. „Ganz unkompliziert hat sie mich gebeten, einfach einen Antrag zu stellen“, sagte Zintsch vor staunenden Kindern.

Und dann ging alles recht schnell. Am 20. Juli wurde das 2,5 mal drei Meter große Bodentrampolin – 230 Kilogramm schwer, 3500 Euro teuer – angeliefert. Nur durch das Engagement von Matthias Titze, Vater eines Kita-Kindes und Ehemann von Kita-Fördervereinsmitglied Christina Titze, konnte das Schwergewicht während einer Gemeinschaftsaktion von Eltern und Erziehern aufgebaut werden. Titze organisierte für den 21. Juli mit Hilfe seiner Firma einen Lkw zum Transport und einen Minibagger zum Ausheben der Baugrube.



